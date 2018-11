Así estará la jornada de la Premier League este fin de semana

LONDON, REINO UNIDO.- Arsenal-Tottenham, Chelsea-Fulham y Liverpool-Everton: la decimocuarta jornada de la Premier inglesa incluye el domingo tres atractivos derbis, mientras que el Manchester City intentará conservar el sábado el liderato contra Bournemouth.



Entre los Gunners y los Spurs, las dos potencias del norte de Londres, la proximidad es tanto geográfica como visible en la clasificación. En caso de triunfo, el equipo de Unai Emery (5º, 27 puntos) puede alcanzar a su rival (3º, 30 puntos) e incluso estar en el podio por primera vez esta temporada.



Pero Tottenham lleva seis victorias seguidas entre todas las competiciones, incluida la de esta semana en Champions contra el Inter (1-0), y eso le permite ser más ambicioso y mirar más alto, mucho más al norte, hacia el líder invicto Manchester City (35 puntos), que juega contra los Cherries de Bournemouth (8º).



Por su parte, Liverpool (2º, 33 puntos) intentará seguir el ritmo infernal de los Citizens contra Everton (6º, 22 puntos), su gran rival de la ciudad.



Los Reds perdieron el miércoles contra el PSG en Liga de Campeones (2-1), pero su confianza frente a los Toffees sigue intacta: no han perdido el derbi desde 2010 y hay incluso que remontarse a 1999 para encontrar una derrota en Anfield contra Everton.



Chelsea (4º, 28 puntos) jugará por su parte para meterse en el podio del que se cayó la jornada precedente, tras su derrota contra Tottenham (3-1), en su duelo frente al farolillo rojo Fulham. Se trata del primer "West London Derby" entre ambos equipos desde 2014.



El sábado, Manchester United (7º, 21 puntos) se desplaza al campo del Southampton (18º) en busca de un primer triunfo en el campeonato en más de tres semanas.



Programa de la 14ª jornada de la Premier



Viernes:

2:00 PM | Cardiff - Wolverhampton



Sábado:

9:00 AM | Crystal Palace - Burnley

9:00 AM | Huddersfield - Brighton

9:00 AM | Leicester - Watford

9:00 AM | Manchester City - Bournemouth

9:00 AM |Newcastle - West Ham

11:30 AM | Southampton - Manchester United



Domingo

6:00 AM | Chelsea - Fulham

8:08 AM | Arsenal - Tottenham

10:15 AM | Liverpool - Everton