David Villa se va de Nueva York y la MLS, pero no se retira

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- David Villa, goleador histórico de la selección de España anunció el miércoles que se marchó en la ciudad de Nueva York FC, el club de la MLS y las últimas cuatro temporadas.



Villa, campeón del mundo de 2010, fue el primer jugador de NYCFC antes de debutar en la temporada de 2015. El delantero, que cumplirá 37 años la próxima semana, le dará un impulso activo, pero no se ha especificado su origen.



“Mi experiencia aquí fue increíble”, dijo Villa el miércoles. “Me dio todo como futbolista, como persona y como hombre de familia. Siempre recordaré esta experiencia con amor. "Mi corazón está aquí y soy un fan de NYCFC para siempre".



Villa se despide tras anotar 80 goles en 124 partidos de NYCFC en la MLS. El equipo avanzó a los playoffs de la liga en las tres últimas temporadas, pero siempre quedó eliminado en los semifinales de la Conferencia del Este,



"Me hubiera gustado darles a los aficionados a la Copa MLS (el título de la liga), pero no tengo ninguna duda en los próximos años el club lo que con seguridad", según Villa.



Villa remeció las redes en su bautismo en la MLS: anotó el primer gol de NYCFC en su feudo Yankee Stadium al abrir la temporada de local contra Nueva Inglaterra. Firmó 18 en su primera campaña.



El ex de Barcelona y Valencia prepararon 23 goles en su segunda temporada y fue proclamado como el Jugador Más Valioso de la MLS en 2016.



Pese a que jugó menos partidos que el curso previo, Villa marcó 24 goles en todas las competiciones.



En su último año en NYCFC, Villa sufrió con lesiones por primera vez. Pero se arregló para liderar al club con 15 goles en 23 partidos. Totalizó 77 goles y 26 asistencias en 117 partidos de temporada regular con NYCFC.



"Realmente creo que David será grabado como uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado en la MLS", dijo el director deportivo de NYCFC, Claudio Reyna.