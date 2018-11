Paris Saint Germain derrota 2 - 1 al Liverpool y lo deja en la cuerda floja en la Champions

PARÍS, FRANCIA.- Todo o nada: el París Saint-Germain debía demostrar que podía por fin rivalizar con un grande de Europa este miércoles contra el Liverpool en Champions League, bajo el riesgo de una eliminación catastrófica para el club francés.

Los parisinos lograron un gol tempranero a través del español Juan Bernat, que recogió un rebote en el área para poner el 1 - 0 al minuto 13. Posteriormente, el astro brasileño, Neymar, anotó el 2 - 0 tras una gran jugada de Kylian Mbappé, que se metió a linea de fondo, mandando un rezago para que Neymar pusiera el resultado parcial al 37.

Cuando la primera mitad expiraba, el PSG concedió una falta dentro del área que el arbitro no dudaría en marcar penal. La anotación de los Reds llegó a través de James Milner que no desaprovecharía la pena máxima desde los 11 pasos.

En el segundo tiempo hubo mayor control del juego por parte del PSG, que se vio muy superior ante un Liverpool diezmado que no mostró nada de lo que fue la temporada anterior donde llegaron a la final de la Champions League.



Ahora el grupo C se pone a tope, porque el París se colocó segundo de la llave C con 8 puntos, uno menos que el Napoli, que ganó su partido ante el Estrella Roja de Belgrado, y dos puntos más que Liverpool, que se quedó rezagado en la tercera posición.









