Esposa de Maynor Figueroa desvirtúa que se vaya a retirar del fútbol

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La esposa de Maynor Figueroa, capitán de la Selección de Fútbol de Honduras, desvirtuó el martes que este se vaya a retirar del fútbol tras citar una información que EL HERALDO recogió de una fuente en México y dos en Dallas, Estados Unidos.



Sandra Norales, esposa del futbolista, dijo en su cuenta de Instagram que no era cierta la información y que no se trataba "ni de lo uno ni de lo otro", es decir, que el Hombre de Hierro no se retira ni del fútbol ni tampoco será asistente del colombiano Óscar Pareja en los Xolos de Tijuana.



Maynor Figueroa ha defendido la camisa de la Selección de Fútbol de Honduras en 149 oportunidades, incluyendo dos mundiales (2010 y 2014), y unos Juegos Olímpicos (2012) además de integrar otras selecciones menores.

En la actualidad es el gran referente en la defensa del equipo de todos y el mentor de la nueva generación de defensores para el equipo hondureño.



