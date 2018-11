Real Madrid buscará recuperarse ante la Roma en jornada de Champions League

ROMA, ITALIA.- El Real Madrid visita este martes a la Roma en un duelo en el que los dos primeros del grupo G buscan una plaza en octavos de final de la Champions League, al tiempo que el equipo blanco quiere una victoria que borre el mal sabor del fracaso en Eibar.



La derrota el sábado 3-0 contra el Eibar en Liga acabó con el 'efecto Solari' en el equipo blanco, en el que volvieron a surgir unos fantasmas que parecían haber quedado atrás después de la destitución de Julen Lopetegui y el nombramiento del argentino al frente del banquillo 'merengue'.



"Fue un palo duro, evidentemente, pero ya pasó", dijo este lunes en rueda de prensa Santiago Solari, añadiendo que en el vestuario "nosotros lo hemos analizado, lo hemos charlado y trataremos de mejorar lo que debemos mejorar".



La derrota en Eibar cortó una racha de cuatro victorias desde que Solari se hizo cargo del equipo el 29 de octubre, tras la debacle 5-1 en Barcelona, y vuelve a suscitar dudas sobre el juego del equipo blanco, aunque Solari insiste en mirar al frente



- 'Momento para reaccionar' -

"Esto va muy rápido. Estamos en el Olímpico en otra competición y nuestro foco debe estar puesto ahí y nuestra fuerza también tiene que estar puesta ahí", dijo el técnico blanco.



"Estamos en momento idóneo para reaccionar, para luchar por todo y toca empezar mañana, ante un gran rival, de gran exigencia", dijo el lateral Dani Carvajal.



Los blancos se enfrentan el martes a una Roma, que junto al Real Madrid encabeza el grupo G de 'Champions' empatados a nueve puntos, por lo que un triunfo garantizaría la clasificación del ganador.



Ambos podrían también lograr su pasaporte para octavos independientemente del resultado, siempre que el CSKA de Moscú no gane en la capital rusa al Viktoria Pilsen checo.



Tras el partido en Eibar, Solari podría optar por dejar a Marco Asensio en el banquillo de entrada y dar entrada a Francisco Alarcón 'Isco' en la medular, mientras por delante Lucas Vázquez podría acompañar a Bale, también cuestionado, y a Benzema.



El principal reto de Solari será fortalecer una debilitada defensa que ha llevado al actual campeón de Europa a encajar 19 goles en 13 partidos de la Liga española.



- Una Roma acosada por las lesiones -

Los merengues se medirán a una Roma que tampoco atraviesa su mejor momento y que llegará con bajas al encuentro del martes en el Olímpico de la capital italiana.



"Somos dos equipos que están, entre comillas, enfermos y que por lo menos tenemos nuestros problemas en la liga, pero jugamos contra el equipo campeón de Europa, no es un partido cualquiera", advirtió este lunes el técnico romanista Eusebio Di Francesco.



El técnico recupera para este encuentro al central Kostas Manolas tras su lesión, pero no podrá contar con los argentinos Diego Perotti y Javier Pastore, ni con Daniele de Rossi, y también confirmó la baja de Lorenzo Pellegrini.



El equipo italiano se enfrentará al Real Madrid, contra el que perdió 3-0 en la capital española, tras caer 1-0 frente al Udinese en el campeonato italiano el sábado.



"Llegamos allí con algo de miedo, ellos lo aprovecharon y tuvieron muchísimas ocasiones más allá de los goles que marcaron. Esta vez no debemos tenerles ese miedo", dijo al diario Marca el delantero Stephan El Shaarawy, recordando el partido de Madrid.



Posibles alineaciones:



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos, Isco - Lucas Vázquez, Benzema, Bale. Entrenador: Santiago Solari (ARG).



AS Roma: Olsen - Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov - Cristante, Nzonzi - Under, Zaniolo, El Shaarawy - Dzeko. Entrenador: Eusebio di Francesco (ITA).