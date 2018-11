Pablo Pérez sobre el Monumental: "Yo no puedo jugar en una cancha donde sé que puedo morir"

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Pablo Pérez, el futbolista de Boca Juniors más afectado en los incidentes previos a la superfinal de Copa Libertadores entre River y Boca el pasado sábado, rompió el silencio este lunes luego de salir de una clínica en Buenos Aires donde era evaluado por las lesiones en su ojo izquierdo.



El capitán Xeneize fue contundente al catalogar como una "vergüenza" la agresión que sufrió el autobús de Boca que los traslada desde Puerto Madero hasta el Estadio Monumental en Núñez.



"Me siento con mucha bronca, la verdad que es una tristeza, lo único que siento es mucha impotencia.Tengo irritado el ojo, producto de alguna astilla de los vidrios porque saltaron vidrios por todos lados", dijo.



"El episodio fue lamentable, desde que cruzamos el puente rumbo a la cancha de River. No había mucha gente después de cruzar el puente y de repente aparecen 200 personas a tirar piedras, de todo, realmente no sé qué pasó, fue todo muy raro porque no había mucha gente después de pasar el puente. Y resulta que estaba toda la gente acumulada en un solo lugar y fueron tres minutos que no se los deseo a nadie", inició diciendo Pérez.



El 8 de Boca aseguró que, después de que sufriera daños en su ojo, fue trasladado hacia un centro médico y, luego de salir del Estadio Monumental, la ambulancia en la que era trasladado sufrió agresiones por parte de los hinchas de River.



"Después, cuando salgo del estadio en la ambulancia, nos siguieron tirando piedras en la ambulancia junto con Lamardo. No es una cosa menor lo que pasó. La verdad estoy muy triste por todo, y también por la gente de River, porque hay gente que no tiene nada que ver. Esto es una tristeza para la gente de Boca, para la de River y para todo el espectáculo", aseguró Pablo.



Pérez lamentó que se hayan dado ese tipo de incidentes, además, agregó que el plantel de Boca decidió no jugar debido a que no se brindaban las medidas de seguridad adecuadas para el desarrollo normal del encuentro.



"Yo no puedo jugar en una cancha donde sé que puedo llegar a morir. ¿Cómo vamos a jugar en una cancha donde no se brinda seguridad?, ¿qué pasaba si nosotros jugábamos y ganábamos?, ¿quién nos saca de allí?. Si la gente estaba loca antes de entrar, imaginate si nosotros ganamos en su cancha y damos la vuelta en su cancha, ¿qué hubiera pasado?, ¡me matan!", dijo el capitán.



Con respecto a la decisión de Conmebol de jugar el partido después de los incidentes, dijo: "Es una vergüenza, yo estaba en el hospital y el partido estaba por jugarse, me llamó el técnico y me dijo venite porque se va a jugar. Y yo con el ojo hinchado, irritado, no veía nada. Iba a jugar igual, si se jugaba yo iba a jugar, pero nos estaban obligando y yo no podía jugar".



También agregó que el médico de Conmebol no rectificó la condición en la que se encontraba, "No me vino a ver nunca el médico de la Conmebol, fue al vestuario y me hizo firmar un papel donde decía que yo estaba en condiciones de jugar, es una verguenza que el médico de la Conmebol diga que yo estaba en condiciones de jugar", cerró.

"YO NO PUEDO JUGAR EN UNA CANCHA DONDE SÉ QUE PUEDO LLEGAR A MORIR"



"ESTABA EN EL HOSPITAL Y EL DT ME LLAMÓ PARA QUE VAYA PORQUE SE JUGABA"#90MinutosFOX | La indignación de Pablo Pérez, capitán de Boca. pic.twitter.com/kwIYbbXMAT — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de noviembre de 2018