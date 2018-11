Capturan a mujer que enrolló bengalas en el cuerpo de su hijo para ingresar a ver la final de la Copa Libertadores entre River Plate vs Boca Juniors

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La mujer que fue captada en un vídeo enrollándole varias bengalas a su hijo para ingresar al estadio Monumental donde se iba a jugar la final de la Copa Libertadores entre River Plate contra Boca Junior, fue detenida por las autoridades argentinas.



Las imágenes donde se ve a la fémina utilizando a su hija para meter la pólvora, que es ilegal utilizarla en los estadios del país sudamericanos, causaron indignación entre los usuarios.



El material audiovisual no tardó en hacerse viral y fue utilizado para que la policía identificara a la dama y le diera captura. Su detención se realizó en su casa tras una orden de allanamiento del Ministerio Público.

"Fue clave el software de tratamiento de imágenes y el trabajo con las redes sociales. En las imágenes relevadas, fue posible detectar el uso de un reloj en la persona que colocaba las bengalas al menor, objeto que se logró observar en otra imagen en una red social asociada a los identificados”, explica el comunicado del ente acusador.



La mujer puede ser acusada por poner en peligro a su hijo de 9 años, sin embargo, para el abogado de la chica, quien aún no ha sido identificada, esta “no puso en riesgo la salud de su hijo ni de terceros”.

“Evaluamos la cuestión de la defensa de tomarla o no. Lo que ella tenía en su poder no podía poner en riesgo ni a sus hijos ni a nadie. Para que hayamos asumido la defensa, tenemos la certeza de que lo que se vio no pudo nunca haber puesto en peligro la vida de otras personas ni de sus hijos”, aseguró Carlos Broitman, abogado de la imputada.