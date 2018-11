Luiz Scolari gana el campeonato brasileño con Palmeiras

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- El técnico Luiz Felipe Scolari llevó el domingo al Palmeiras al título del fútbol brasileño en los próximos meses después de volver a su país natal. Fue el segundo campeonato del equipo en tres años.



Scolari, quien ganó la Copa del Mundo como técnico de Brasil en 2002, como Palmeiras derrotó 1-0 al Vasco de Gama en Río de Janeiro para asegurar el cetro por 10ma ocasión por falta de un encuentro.



El exdelantero del Alavés Deyverson anotó el único gol del encuentro a los 72 minutos.



El Palmeiras de Sao Paulo llegó a 77 puntos y no se perdió en 22 juegos bajo la dirección del extécnico del Chelsea. Tiene cinco unidades de ventaja sobre el Flamengo a falta de una jornada.



Felipao, como se le conoce al técnico de 70 años de edad, también estuvo en frente de Brasil durante la humillante derrota de 7-1 ante Alemania en los semifinales del Mundial 2014, y una derrota de 3-0 ante Holanda en el juego por El tercer lugar. Después de haber sido dirigido al Gremio, antes de emigrar a China.



Scolari volvió a Brasil en julio, y tomó Palmeiras en el lugar de la tabla después de guiar a Guangzhou Evergrande a tres campeonatos consecutivos de la Súper Liga de China y la corona en la Liga de Campeones de Asia.



El entrenador no se redimió en su país tras la debacle de 2014.



“No soy anticuado, no soy el mejor ni tampoco el peor. Soy un buen entrenador ”, dijo.