Maradona se pronuncia sobre violencia en el River-Boca y señala culpables

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El astro argentino del fútbol Diego Armando Maradona atribuyó los hechos violentos que impidieron la realización del partido de River Plate contra Boca Juniors a la crisis que se vive en Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri.



"Lo de mi país es lamentable, está todo desorientado. En Argentina hoy es un terror salir a la calle", dijo Maradona en conferencia de prensa, el sábado luego de que su equipo Dorados de Sinaloa avanzara a la final de la segunda división del fútbol mexicano.



Horas antes, el autobús que llevaba al equipo Boca Juniors al estadio Monumental de Buenos Aires para jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de América fue atacado por hinchas fanáticos del River Plate con piedras, palos y gas pimienta.



Maradona dejó entrever que esos hechos son reflejo de la crisis que vive Argentina desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de la nación a finales de 2015.



"No hay seguridad, hay robos, la gente no come. El presidente prometió -a mí no porque yo no lo voté ni lo votaría jamás- y engañó a mucha gente que iba a cambiar esto y lo otro, y hoy estamos peor que en mucho tiempo", apuntó Maradona.



El Diego dijo también que es "muy argentino y odio la violencia" y volvió a criticar a Macri como lo ha hecho en reiteradas ocasiones.



"La presidencia que está haciendo Macri es la peor de todos los tiempos. Los argentinos merecemos lo que tenemos porque nosotros lo votamos", lamentó Maradona.



"Él fue hijo de millonarios toda la vida, ¿qué le va a importar que un chico de cinco años no coma?", cuestionó el exentrenador de la selección argentina.