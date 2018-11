El español Garrido puede hacer historia con el Raja si gana la Copa Confederación

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA.- El técnico español Juan Carlos Garrido podría convertirse en el primer entrenador en ganar la Copa Confederación de la CAF con dos clubes diferentes, mientras su equipo, el Raja Casablanca marroquí disputará el domingo el partido de ida de la final de la segunda competición africana a nivel de clubes.



El club marroquí recibirá al As Vita Club de República Democrática del Congo, siete días antes del partido de vuelta.



El club de Casablanca es favorito para conquistar un sexto título continental africano, a pesar de haber empatado a cero en casa y perdido 2-0 en Kinshasa en la fase de grupos ante su rival del domingo.



Juan Carlos Garrido, nacido en Valencia hace 49 años, guió al Al Ahly de Egipto al título en la segunda competición por clubes más importante de la CAF, el equivalente africano a la Europa League.



Con el conjunto egipcio conquistó además en 2014 la Supercopa de Egipto, pero fue despedido un año después, fichando por un club de Arabia Saudita antes de recalar en el Raja el año pasado.



En Marruecos levantó la Copa del Trono, pero este año no ha logrado títulos a nivel nacional, por lo que tiene la presión de ganar la Copa Confederación.



El Raja es uno de los clubes más exitosos del continente africano, con tres 'Champions' en sus vitrinas.



Raja favorito

Pero hace ya 15 años de su último triunfo a nivel internacional.



Los cinco títulos de la CAF que ostenta el Raja fueron conquistados bajo la dirección de entrenadores extranjeros, entre ellos el argentino Oscar Fullone.



Por su parte, el conjunto congoleño conquistó su único título a nivel africano hace 45 años, en la competición precursora de la actual 'Champions' africana.



Hace cuatro años estuvieron cerca de la gloria, pero perdieron la final ante el Entente Setif de Argelia.



El Vita Club cuenta con la particularidad de que su entrenador, Florent Ibenge compagina su cargo con el de seleccionador del país, que ocupa el cuarto puesto de África, y el 46º en la clasificación FIFA.



Pero el Vita Club no es el más prestigioso del país centroafricano. El Mazembe se hizo con los títulos nacionales de 2016 y 2017 y atesora varias 'Champions' africanas en su palmarés.



Para el conjunto congoleño será su cuarta visita esta temporada a Marruecos, después de perder ante el Difaa el Jadida en la Liga de Campeones, y, tras ser degradados a la Copa Confederación, empataron con el Raja de Garrido y con el Renaissance Berkane en la ida cuartos de final.



Además del título, el club ganador se llevará 1,25 millones de dólares (1.100.000 euros).