José Pekerman estaría dirigiendo la Selección de Fútbol de Honduras a partir del 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario de Fenafuth, José Ernesto Mejía, ha confirmado que faltan detalles y está todo listo para que en enero sea anunciado el sustituto de Jorge Luis Pinto que tendrá como objetivo llevar a la Selección de Fútbol de Honduras al Mundial de Qatar 2022.



"Estamos en un 80 o 85% avanzado para nombrar al nuevo entrenador. No puedo dar nombre, entiendan que el presidente Jorge Salomón y la Comisión de selecciones está trabajando en ese tema", declaró Mejía.



















En la lista se encuentran técnicos como el argentino José Pekerman, extécnico de Colombia: "No diré nombre pero vamos a esperar y pensamos en hacer el nombramiento en enero. Se está buscando con lupa para que nos ayude en la filosofía del fútbol de Honduras para que nos pueda llevar al Mundial".



Lo que sí ha confirmado es que son tres nombres los que hay en la lista: "La Fenafuth y la Comisión de Selecciones está haciendo todo el trabajo. No puedo decir el nombre porque sería faltar el respeto a los tres o cuatro que están en esa lista que tiene que trabajar, pero sí está avanzado".



Finalmente declaró: "El nombre del nuevo entrenador se dará en enero, ya están las negociaciones, todo lo que ahora salga son rumores. Nosotros no podemos dar un nombre, no hay nada firmado pero todo se está considerando. Se traerá un entrenador que venga a aportar, que le guste trabajar con jóvenes".



La idea es que el nuevo entrenador que dirija a Honduras tenga un asistente técnico hondureño como pasó con Amado Guevara en la pasada eliminatoria. El secretario de la Fenafuth dejó claro que esa es la filosofía que se mantendrá en el directorio de la Federación de fútbol.



Además en esta conferencia de prensa se dio a conocer que el próximo domingo estarán viajando a España, una comisión integrada por Edwin Pavón, Carlos Tábora y Marco Garay, quien se reunirán con la Federación Española de Fútbol.



El propósito de esta visita a España, es para dejar tener claros el convenio que se firma para la ayuda de cooperación que tendrá Honduras en la capacitación de entrenadores en el país, quien se estarían capacitando en la madre patria.



También se espera que durante este proceso se tenga la visita de reconocidos entrenadores españoles en el país para poder brindar capacitaciones a los entrenadores nacionales.