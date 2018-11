Benzema confía en alcanzar los 35 goles esta temporada

MADRID, ESPAÑA.- El delantero francés Karim Benzema, máximo goleador del Real Madrid esta temporada con 10 goles, aspira a superar su mejor registro personal como jugador 'merengue' (32 goles en 2011-2012) y alcanzar los 35 goles en el vigente curso, explicó este jueves en la cadena del club.



"Este año vamos a intentar meter más, si metes más siempre llegan los títulos. Cada partido quiero meter, goles o asistencias, no me pongo cifra en la cabeza", explicó el delantero galo en el programa La Tertulia, en Real Madrid TV, antes de reconocer que su objetivo personal son los 35 goles.



¿35?, "claro, claro, pero esto es privado, dentro de mi cabeza lo tengo, pero cada partido tengo que ayudar a mis compañeros con goles", añadió. "Antes teníamos a Cristiano (Ronaldo), ahora no está para meter los goles, entonces me toca a mí, estoy muy motivado y muy preparado para esto", indicó Benzema.



El antiguo delantero de los 'Bleus', de 30 años, suma 10 goles en 18 partidos oficiales esta temporada, y es uno de los ejes de la recuperación de Real Madrid desde que se puso al frente del equipo el técnico argentino Santiago Solari, para el que también tuvo palabras.



Solari es "espectacular, lo veo bien. Coincide también con 'Zizou' en que era un gran jugador en el Madrid, sabe mucho del fútbol, ve el fútbol con mucha posesión, ataque rápido, es un entrenador muy bueno para nosotros", explicó.