Juan Román Riquelme sobre el Boca-River: "Son muy afortunados, me hubiese encantado jugar la final"

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- En la previa de la final histórica entre River y Boca por la Copa Libertadores, seguramente muchos hinchas Xeneizes se han imaginado cómo sería este partido con Juan Román Riquelme en la cancha. Pero no son los únicos, porque el 10 también se imaginó como sería jugar esa final de Superclásico.



"Yo pienso que son muy afortunados. Tanto los 20 o 25 jugadores de Boca, como los 20 o 25 jugadores de River, son muy afortunados de estar en esta final. La verdad es que yo los envidio mucho, me hubiese encantado tener la posibilidad de jugar este partido, pero no queda otra que hacerla de hincha", dijo Riquelme en una entrevista a Fox Sports.

Juan Román Riquelme reconoció sus ganas de jugar, también admitió que, si tuviera la oportunidad de salir a la cancha el sábado, no estaría tan relajado: "Veremos que pasa, uno está tranquilo porque no lo juega, sino estaríamos un poco asustados", contó el 10.



Además, habló de las cualidades que tiene Boca Juniors para quedarse con la Libertadores, "Boca por ahí no demuestra mucho, pero siempre se encuentra con el gol. Tiene mucho gol. De la nada te saca un gol y eso creo que es muy importante. Ojalá le vaya bien y que pueda ganar esta Copa".

El ídolo Xeneize, no ocultó sus sentimientos hacia Boca, además, aseguró que le gustaría que sea el equipo de Guillermo Barros Schelotto, quien levante la Copa Libertadores.



"Yo creo que va a ser un partido muy parejo. Siempre soy de imaginarme que, el que mete el primer gol en un clásico, tiene mucha ventaja. Ojalá que sea Boca, pero es un partido igualado en el cual no van a regalar nada y, el que encuentre el primer gol, va a tener muchas posibilidades de quedarse con la Copa", apuntó Román.