Italia vence a Estados Unidos con gol en el descuento de Matteo Politano

GENK, BÉLGICA.- La selección italiana venció este martes 1 - 0 a Estados Unidos en un encuentro amistoso disputado en la ciudad belga de Genk, donde ambos equipos salieron con onces alternativos, primando la participación de jugadores jóvenes de cara al futuro.



Italia, que se quedó el sábado fuera de la fase final de la Liga de Naciones al igualar 0 - 0 con Portugal, solo pudo derribar el muro norteamericano con un tanto en el 90+4 de Matteo Politano.



La Azzurra ensayó con una escuadra plagada de juveniles, en la que el delantero del Inter de Milán desniveló la balanza. Mientras, el técnico norteamericano, Dave Sarachan, también optó por dar oportunidades a los menos habituales rodeando a su estrella Christian Pulisic como referencia.



Los europeos, que no disputaron la máxima cita de selecciones por primera vez en 60 años, arrancaron con más ganas y determinación, con una amenaza del ariete Federico Chiesa a los dos minutos cuando entró al área tras driblar a un defensa pero su remate fue neutralizado por el arquero estadounidense, Ethan Horvath.



Al minuto 8, Chiesa volvió a insistir y fuera del área pateó de derecha muy cerca del palo izquierdo, pero Horvath volvió a lucirse al desvíar el disparo. La asistencia fue del también delantero Domenico Berardi.



Italia continuó más cerca del gol en el 18´, pero Horvath lució de nuevo impecable cuando rechazó el disparo a quemarropa de Leonardo Bonucci tras un centro de Stefano Sensi.



Así se sucedieron las ocasiones para los europeos, muy superiores en el primer tiempo al punto de dominar el balón en un 74% del tiempo por solo un 26% los del Tío Sam, con siete tiros claros de gol por ninguno sus rivales.



La selección de las barras y las estrellas jugó mejor en el segundo periodo pero le faltó profundidad, un sistema convincente de juego y, además, no tuvo suerte. Aunque de no ser por la excelente labor del Horvarth, hubiera recibido una goleada.



Estados Unidos continúa con su proceso de reestructuración, con un técnico interino en Dave Sarachan y unos resultados decepcionantes en choques recientes.



Por su parte, Italia volvió a demostrar que con Roberto Mancini en el banco ha vuelto el férreo sistema defensivo que siempre los ha caracterizado. Sin embargo, la escuadra europea ha sufrido para marcar goles en los últimos meses, como puso de manifiesto de nuevo frente a los norteamericanos.