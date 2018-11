Quioto y Elis se quejan del mal estado de la cancha del estadio Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los jugadores del Houston Dynamo, Alberth Elis y Romell Quioto, regresaron a Honduras a jugar un partido amistoso al estadio Nacional, en la capital del país, y se quejaron del mal estado del césped, algo que complicó el encuentro contra Panamá.



Los futbolistas antes de partir a Chile hicieron saber su insatisfacción por como se encuentra el terreno de juego del coloso capitalino.



El primero en comentar fue Romell Quioto, quien se siente contento con la gente, pero no con las condiciones del césped. "La afición se hizo presente ayer (viernes), en lo personal no pensé que iba llegar tanto público. Yo creo que la cancha no está en últimas condiciones para jugar un partido eliminatorio, ya que los partidos son diferentes y cuando los rivales vienen y se encuentran con ese tipo de cancha es muy complicado", indicó.



El jugador que militó para el Olimpia y que jugó en este estadio recordó. "Tenía dos años de no jugar en el Nacional y regresar y ver la cancha en esas condiciones es lamentable. Ojalá se pueda hacer algo con el transcurso de los años para que la cancha se pueda mejorar".



Agregó: "Nosotros como jugadores no tendríamos ningún problema con jugar en cualquier estadio ya que la gente apoya, pero es indiscutible que la Selección tenga que jugar en San Pedro Sula, esa es la casa de la Selección"



Otro de los jugadores que también salió al paso fue Alberth Elis. "Para ser sinceros con la afición nos sentimos agradecidos porque nos apoyaron y nos gustaría jugar aquí en Tegus, pero la verdad tiene que meterle mano a la cancha, está en muy malas condiciones y si la arreglan no habría ningún problema en jugar aquí", comentó.



Añadió: "Creo que eso afecta mucho al fútbol y sería mejor que estuviera en buenas condiciones. La pelota bota mucho y solo es de meterle un poco de mano, cuidarla más y que se vea mucho mejor".