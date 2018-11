Murió el creador de la camiseta canarinha de Brasil

SAO PAULO, BRASIL.- Aldyr Schleel, el diseñador de la camiseta amarilla de la selección de fútbol de Brasil, ha caído. Tenía 83 años.



La familia de Schlee informó que el periodista brasileño, falleció el jueves tras seis años padeciendo un cáncer de piel.



Guarda un momento de silencio por un amigo en un amistoso Brasil-Uruguay en Londres el viernes, poco después en la ciudad de Pelotas, en el sur de Brasil.



Luego, Brasil perdió en casa la final del Mundial de 1950 ante Uruguay, se abrió un concurso para un nuevo diseño del uniforme nacional seleccionado. El concurso se organizó en 1953 por el periódico Correio de Manha y el modelo ganador del equipamiento con la camiseta "canarinha" con detalles verdes y pantalones azules presentados por Schlee.



Schlee recibió alrededor de 5.000 dólares como premio.



Llamativamente, Schlee se reveló en una entrevista con GloboEsporte en 2007 que era hincha de Uruguay.



Brasil disputó la Copa Mundial de 1954 en Suiza y recibió los cuartos de final con los colores del diseño de Schlee, manteniéndoles desde entonces.



En 1958, cuando Pelé y Garrincha se consagraron campeones en el Mundial de Suecia, Brasil no pudo lucir la camiseta amarilla con pantalones azules en la final. Eran los mismos colores de Suecia. Con camiseta azul y pantalones blancos, Brasil venció 5-2 a los anfitriones.



La 'selecao' usó la camiseta en los cinco mundiales que conquistó: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.



La intención de los jerarcas del fútbol brasileño en su momento era el maracanazo, el fiasco mayor en la historia del fútbol brasileño, lo que se reemplazó el uniforme de camiseta blanca y pantalones azules.



El amarillo y el azul no eran la única idea en la mente de Schlee al participar en el concurso de 1953. También se presentó una camiseta verde con pantalones blancos, además de una camiseta amarilla con rayas transversales de azul y verde.



“Las reglas decían que tenías que tener un equilibrio con los colores de la camiseta”, dijo Schlee en una entrevista que dio en 2007. “Dejé el verde y el amarillo en la camiseta, con los pantalones azules y medias blancas. Pero pensé que ese diseño no iba a seguir más allá de 1954 por el fracaso de Brasil en Suiza ”.



Schlee hubiera cumplido 84 años el jueves.