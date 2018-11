Manuel Keosseián: "No puedo estar preocupado de lo que pase en Marathón"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia, de la capital de Honduras, se sigue poniendo a tono para esperar su rival en las semifinales deltorneo de Apertura.



El técnico de los albos, Manuel Keosseián, se muestra muy contento con las mejoras que ha visto en su equipo y deja claro otros aspectos de cara al cierre del repechaje.



En relación al doble entrenamiento que están teniendo: "Es una combinación, no solo se puede trabajar en la físico o lo táctico, hemos hecho una mezcla para conocernos mejor. Lo más importante ha sido la respuesta que hemos tenido del equipo".



Se le consultó sobre lo que le desea a su exequipo, Marathón: "¿Qué le deseo?, que gane y al Real España también. Ya es otra cosa. Yo he dicho que el sentimiento está ahí, está guardado, no en el baúl, pero yo no me puedo estar preocupando por lo que le pase al Marathón".



Siguió diciendo: "Tengo que preocuparme por el Olimpia. Ojalá que le vaya bien porque el otro día hizo un gran partido y lo pudo haber empatado o ganado. Está muy bien el equipo".



Por otra parte, Olimpia jugará un partido amistoso contra el Gimnástico de la colonia Kennedy, mientras se definen los cruces de semifinales.