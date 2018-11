Gary Stempel: “Honduras es un equipo de mucha experiencia”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con un clima de 17 grados centígrados entrenó la selección de Panamá en el estadio Nacional previo al duelo de este viernes contra Honduras, cotejo pactado para las 8:00 PM.



Un combinación de jóvenes y ciertos experimentados, es el grupo de Gary Stempel, mandamás interinos de los canaleros para este juego que poco tiene de amistoso.



El mandamás habló en conferencia de prensa del encuentro e hizo sus valoraciones del mismo. “Es otro juego para que vayan sumando los jugadores nuevos nuestros en este nuevo proceso para Qatar 2022, como siempre es un rival de mucho respeto, es una nómina que es la misma de la última eliminatoria. Nosotros estamos promoviendo un grupo joven y hay cinco o cuatro que tienen la posibilidad de debutar y por el momento vamos a seguir buscando estos juegos para tratar de tener la nueva generación”, comenzó diciendo Stempel.



Siguiendo la conferencia, el DT de los panameños mencionó que conoce muy bien a Honduras y que a su análisis, no jugará con el estilo que dejó implantado Jorge Luis Pinto.



“Para cualquier entrenador que venga a dirigir a Panamá sabe que el público será más exigente porque ya se fue a un Mundial, está ese peso para cualquier entrenador pero creo que Honduras y todos los países saben el avance de nosotros y el respeto de ha ganado. He analizado la nómina de Honduras y he visto sus juegos, Pienso que Honduras va a jugar al estilo de la eliminatoria y lo dudo que va a jugar con la línea de cinco como lo hizo Pinto, ahí con Maynor y el regreso de Izaguirre, Honduras es un equipo de mucha experiencia”.



Un periodista catracho le adelantó a Stempel que Honduras saldrá agresivo, a lo que él le consultó al mandamás cómo saldrá su equipo, esto respondió: “Agresivo, también. Pero qué equipo no sale agresivo para tratar de ganar, yo creo que nosotros con todo el respeto que se merece el rival, vamos a jugar nuestro partido y venimos con buen ánimo”.