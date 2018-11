José Calderón: "A Honduras tenemos ratitos de ganarle"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El guardameta de la selección de Panamá, José Calderón llegó motivado para enfrentar a Honduras el próximo viernes en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



"Llegamos con una expectativa muy alta, al igual que Honduras tenemos tiempo de no ganar un partido y todos sabemos lo que representan estos partidos, somos rivales centroamericanos y es un nuevo proceso, pero ambos tenemos jugadores importantes en diferentes ligas de Europa, Sudamérica y América", dijo José Calderón.



El experimentado portero canalero ya sabe lo que representa disputar compromisos en el Estadio Nacional y es por eso que espera que sus compañeros sepan aprovechar las ocasiones de gol.



"Este partido lo tomamos con mucha responsabilidad porque queremos ganar, tenemos rato de no ganar, será complicado porque Tegucigalpa es una cancha complicada, Honduras tiene muchos jugadores importantes, pero venimos mentalizados para eso", indicó Calderón.



Y agregó: "Los jugadores que salieron fueron importantes, pero tenemos la base que fue lo que nos hizo clasificar al Mundial pasado y tenemos que tomar este reto nuevo del proceso".



La selección de Panamá suma ocho partidos consecutivos sin ganar y es por ello que llegan presionados para acabar con esa mala racha.



"A Honduras tenemos ratitos de ganarle, pero va ser muy difícil este partido y por eso tomamos este reto con mucha responsabilidad", aseguró.



"Estoy contento de volver a Honduras, en lo personal me ha ido muy bien acá, conozco la gran mayoría de los jugadores, son futbolistas jóvenes, pero de gran experiencia que tienen mucho tiempo de jugar en diferentes ligas", añadió.



Una de las cosas que conoce muy bien de los seleccionados catrachos es el poderío que hay en la zona ofensiva y espera poder contrarrestar cada uno de sus ataques.



"Llegamos en igual de condiciones con Honduras, ellos tieneN muchos goleadores que son importantes en sus equipos como Anthony Lozano, Alberth Elis, Quioto y en cualquier momento pueden definir un partido, pero nosotros también tenemos futbolistas importantes", cerró.