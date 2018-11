Santiago Solari entró a cubrir el vacío que dejó Zinedine Zidane en el Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid tuvo un bajón muy estrepitoso tras la salida de Zinedine Zidane del equipo blanco días antes del Mundial de Rusia 2018, donde Julen Lopetegui llegó con el reto de mejorar lo que hizo el francés.



La forma como se dieron las cosas para Julen Lopetegui en la casa blanca, no fue la mejor, puesto que al saber que iba a ser el técnico de los blancos, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, lo separó de la selección de España.



Con todo esto, el técnico español intentó borrar la salida no solo de Zidane, sino también la del emblemático Cristiano Ronaldo, que fue adquirido por cien millones de euros por la Juventus de Italia.



Tras 137 días al frente del Real Madrid, Julen Lopetegui consiguió los peores resultados durante el mandato del presidente Florentino Pérez.



Perdió la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid y se ubicó por debajo de la octava posición de la Liga de España, algo que no se sucedía desde la temporada 2001-2002.



-Llegó la salvación-

Santiago Solari, un hombre de la casa, llegó a suplir la salida de Julen Lopetegui en medio de una crisis que no había atravesado en muchos años. De manera interina tomó las riendas del Real Madrid sin darse cuenta que sería el entrenador oficial hasta el 2021.



"El indiecito" se ganó el seguir en el Madrid tras ganar al Melilla, Valladolid, Viktoria Plzen y Celta de Vigo y así firmar el mejor arranque de un entrenador del Real Madrid en 116 años.



Sin embargo, hace 3 años Florentino Pérez le dio la oportunidad al francés Zinedine Zidane, tras la mala campaña con Rafa Benítez, donde la paliza de 4-0 ante el Barcelona fue suficiente motivo para despedirlo.



Zidane dejó bañado de gloria al Real Madrid, que hasta tuvieron que ampliar la sala de trofeos del Santiago Bernabéu, donde sobresalen los 9 títulos obtenidos entre la Liga, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes, Supercopa de España y Champions League.







Desde un principio se pensó que Santiago Solari solo estaría pasando el agua mientras se contrataba un entrenador oficial, pero su situación en el club cambió por completo al ser contratado hasta el 2021.



Ahora es el turno de un hombre que ha estado trabajando en casa desde hace 5 años en las inferiores del Real Madrid, y que ahora entró para suplir a una leyenda que inmortalizó al equipo blanco con su efecto y estilo ganador.