Diego Vázquez afirma que este es su mejor torneo al frente de Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vazquez, entrenador del Motagua, quedó más que satisfecho con la fase regular que rendondeó el mimado en este torneo de Apertura.



"Quedamos primeros con 17 goles positivos, quedamos cinco puntos arriba del segundo. No recuerdo esa cantidad de goles positivos (en otros torneos de Motagua bajo su mando), pero es un muy alentadora, no siempre se hacen".



Igualmente dijo: "tenemos la defensa menos goleada, entonces todos son incentivos para seguir trabajando y mejorando para llegar bien a la semifinal".



¿Acaso es este su mejor torneo desde que dirige al Mimado?

Yo creo que por la cantidad de goles positivos sí, 28 a favor y 11 en contra, esa diferencia me parece muy positiva. Creo que hemos tenido torneos similares en puntos, pero en cantidad de goles positivos creo que no".



El arribar en lo más alto de la clasificación les pone la chapa favoritos y la Barbie no rehuye a esa etiqueta. "Sí, está bien, lo asumimos. Por eso te digo, con 17 goles positivos, con 37 puntos y cinco arriba del segundo, la defensa menos goleada. Está bien que nos pongan de favoritos, lo asumimos".



Más que enfocarse en Platense, España o Marathón, Diego se concentra en la preparación de los suyos: "Nos conocemos todos, hay que estar tranquilos, ahora hay que enfocarse en lo nuestro. Una vez que tengamos al rival que vamos a enfrentar en las semis, ahí empezaremos a analizarlo. Lo principal siempre es reforzar las virtudes y lógicamente mejorar los errores que siempre cometemos".



El entrenador de los Azules dijo que el sábado jugarán un amistoso en Siguatepeque (ante Santos) y adelantó que la vuelta de la semifinal la jugarán el domingo (esto porque Olimpia también cerrará en casa).



"Vamos a la semis. El objetivo es la semifinal, primero tenemos que pasarla, creo que es el próximo partido, ¿no? Todavía ni conocemos el rival, hay que conocerlo, luego jugar el primer partido, ese es el objetivo. Para pasar, tenemos que enfrentar a todos y superar a todos", setenció Diego.