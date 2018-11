Carlo Costly: "Eso se dijo, pero nunca estuve lesionado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de no entrenar hoy con el equipo, el delantero Carlo Costly habló con la prensa y dejó claro la preocupación que hay en el grupo por el bajo nivel que se está teniendo en este momento.



"Ya estamos a las puertas de las semifinales sabiendo que hay que mejorar bastante en lo táctico y en todos los aspectos para encarar estos partidos", indicó.



Y agregó: "Por ahí estamos un poco un poco preocupados por la forma en la que perdimos este últimos partido contra el Vida. El profe hoy va hablar con nosotros para ver que medidas tomar, que podemos mejorar para encarar las semifinales".



El delantero asegura que el problema radica en los jugadores: "No es cuestión técnico, ni nada, es más cuestión de nosotros que tenemos que hacer valer lo que es Olimpia, la institución y que mejor oportunidad que encarar estos partidos con responsabilidad y mayor deseo de llegar a la final. Tenemos dos años de no agarrar nada y esta prácticamente es la última oportunidad".



En cuanto a su futuro en el club: "Yo termino contrato, no sabemos las vueltas de la vida, posiblemente sea los últimos partidos que juguemos y la final que es el deseo de todos. Esperemos que todos los compañeros piensen igual y podamos aspirar a la gran final y ganarla".



El "Cocherito" cree que en esta semana que tienen de prepararse deben mejorar: "Tenemos 10 días para prepararnos de la mejor manera para saber que equipo va poner el profesor. Sabemos que no hemos estado a la altura, yo desde ante Platense no jugaba un partido, hasta el domingo que jugué, pero tengo que levantar el nivel, prácticamente la mayoría de los que estamos jugando".



Además, considera que todos tienen el deseo de levantar la corona: "Empezando desde la afición, cuerpo técnico, dirigentes, todos estamos ansiosos por levantar la copa. Que mejor oportunidad que esta y en diciembre levantar una copa. Pero hay que poner los pies en la tierra y saber a que estamos jugando".



Costly reconoce el gran momento de Bengtson: "Sabiendo también que la posición que yo ocupo la ocupa Jerry y es el goleador, ahí para donde, tiene que esperar uno y la oportunidad que le queda a uno hay que aprovecharla".



"Posiblemente, nunca me consultaron porque no iba convocado, por qué no jugaba, pero eso ya quedó atrás, aquí hay otro tipo de entrenador y él sabe las características de cada jugador y sabrá manejarlas".



¿Problemas con Nahún y Dani?

Después que en su momento se mencionara que el jugador quedaba fuera de las listas de las convocatorias por lesión, salió al paso y aseguró que es falso.



"Eso se dijo, pero nunca estuve lesionado, esa es cuestión táctico o técnica o como lo quieran llamar. Yo estaba "tranquilo" trabajo, pero siempre con la humildad que necesita uno para manejar esos casos".



En cuanto a los supuestos problemas con Nahún Espinoza: "No sé por qué me sacan a Nahún hoy en día sabiendo que estamos la vuelta de la esquina. Aquí no hay polémica con Nahún, ni con Dani. Ya hay otro cuerpo técnico que maneja las cosas diferente y hace jugar a nosotros".



Al consultarle si le faltaron al respecto: "Es cuestión de ellos, yo no voy a entrar en polémica, eso ya pasó y ahora estamos pensando en las semifinales".



En cuanto al ambiente que se vivía: "El ambiente siempre ha estado tranquilo, más que todo era que en lo deportivo que no se ganaba, hoy en día tampoco se gana, pero vamos a tratar de mejorar en ese aspecto".



Pero el cambio que ha sentido él con la llegada de Manolo en relación a lo que se sentía con Espinoza: "Tal vez la alegría, ya que estaba un poco más tenso".



El delantero asegura que a pesar de los resultados no tan favorables, el equipo está unido: "Ahora estamos más metidos con el grupo, antes que no estabas en lista no podías asimilar esa situación, estabas preocupado. El problema es que no te decían por qué no ibas en lista, por qué no jugabas. Si un entrenador viene y te dice que te falta esto o lo otro, uno trata de mejorarlo para ponerse a tono, pero posiblemente no había la comunicación".



Costly asegura que el técnico ya habló con los experimentados: "Eso ya lo habló el profesor y los referentes o veteranos somos los que vamos a tomar el control para hablar con los más jóvenes y ver a que le aspiramos. Hay que ver que hacer dentro o fuera de la cancha para que esto mejore y pueda llegar al limite de llegar a final", finalizó.