Choco Lozano: "La afición de Tegucigalpa necesita que la selección juegue ahí"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El hondureño Antony "Choco" Lozano, delantero del Girona de la primera división de España, aterrizó este lunes en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de esta ciudad, con el objetivo de integrarse a la selección nacional.



"Vengo con las ganas y la ilusión de hacer siempre lo mejor con la selección y bueno con la idea de sumar minutos y espero podamos darle alegría a toda la gente", dijo al ser recibido por la prensa en la terminal aérea sampedrana.



Lozano habló de la importancia para la consolidación de la actual generación de la Bicolor, de cara a lo que les depara deportivamente el 2019.



"Vamos poco a poco, sabemos que más adelante tendremos partidos importantes y tenemos que aprovechar cada amistoso porque bueno es la selección y tenemos que hacernos sentir", aseguró.



El atacante valoró que terminar el 28 con resultados positivos, pese a que no son juegos por competencias es importante y les dará "confianza".



"Esto nos va sobretodo por la confianza y para el futuro para las comparaciones que tendremos, creo que el equipo se está adaptando, todavía no está definido quien será el entrenador, pero nosotros internamente jugamos para dar alegría", sopesó el atacante de Girona.



El exjugador del Olimpia a su vez habló de lo especial que será enfrentar el próximo 16 de noviembre a Panamá en Tegucigalpa.



"Estos son fogueos que nos van a servir, sabemos que Panamá está creciendo mucho, jugó el último Mundial y obviamente les pondremos las cosas muy complicadas aquí en casa, tenemos que hacernos sentir", dijo.



"Será muy especial para mí, tengo mucho tiempo de no jugar en Tegucigalpa, el Nacional es un estadio al que le tengo mucho cariño, pasé muchos jugando en este estadio y estoy seguro que la afición de Tegucigalpa necesita que la selección juegue ahí", añadió.



Lozano concluyó que la competencia por los puestos titulares en la selección es sana y positiva para el rendimiento de su equipo y a su vez reconoció que los demás atacantes de la "H" pasan buenos momentos.



"Todo lo que sea positivo para la selección bienvenido sea, el buen momento de (Jerry) Bengtson, de Bryan Róchez, la gente que está aprovechando su oportunidad, todos son bienvenidos. Obviamente vengo a competir y buscar jugar, pero primero pienso en la selección y como ser un buen compañero", arguyó.



Lozano concluyó con que se debe nombrar en propiedad al nuevo seleccionador nacional "lo más pronto posible", para iniciar el proceso al Mundial Catar 2022.



"Esperemos que sea lo más pronto posible, pero ese es un tema que está manejando la Federación y lo respetamos", respondió a un reportero al consultarle si el nombramiento debe hacerse en el primer trimestre del año.



Antony Lozano fue recibido por sus familiares y fue saludado por varios aficionados y esta noche se concentra con la Bicolor en Tegucigalpa.