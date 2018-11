Tite convoca a Rafinha para sustituir a lesionado Casemiro en Brasil

SAO PAULO, BRASIL.- El seleccionador de Brasil Tite convocó este lunes al centrocampista del FC Barcelona Rafinha Alcántara para sustituir al lesionado Casemiro, del Real Madrid, cuya baja se suma a las de Marcelo y Philippe Coutinho, ausentes para los amistosos contra Uruguay y Camerún en Londres.



Tras verse forzado a abandonar el duelo contra el Celta de Vigo el domingo, el club blanco confirmó este lunes que Casemiro padece un esguince en el tobillo derecho que le tendrá probablemente varias semanas de baja.



Al conocerse la noticia, la comisión técnica de la Canarinha se reunió en Londres -donde este lunes realiza ya su primer entrenamiento- y decidió llamar en su lugar a Rafinha, quien debe unirse en las próximas horas a la que es la última concentración del año para la Seleçao.



Poco antes, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunciaba que Tite había convocado al centrocampista del Beijing Guoan Renato Augusto y al lateral de la Juventus Alex Sandro para sustituir a los también lesionados Philippe Coutinho, del Barcelona, y Marcelo, del Real Madrid.



La baja del futbolista del Barça ya era esperada después de que su club anunciara el jueves que estará al menos dos semanas de baja debido a una pequeña rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, aunque la CBF no confirmó su ausencia hasta la mañana del lunes.



En su lugar, Tite volvió a recurrir a Renato Augusto, uno de sus hombres de confianza que había quedado fuera de esta última lista.



Marcelo, de su lado, todavía se recupera de la lesión en el músculo posterior del muslo derecho que sufrió durante el clásico contra el Barcelona hace dos semanas.



"Se optó por aguardar su recuperación pero el atleta, que no actuó el último domingo contra el Celta de Vigo, no recuperó por completo sus condiciones físicas y clínicas, de acuerdo con la comisión técnica, siendo sustituido por Alex Sandro", informó la CBF en un comunicado.



En plena renovación tras la decepción del Mundial, la Canarinha cerrará el año con los amistosos contra Uruguay este viernes en el Emirates Stadium de Londres y frente a Camerún el día 20 en Milton Keynes.



Centrado en su gran objetivo de conquistar la Copa América que organizará en casa entre el 14 de junio y el 7 de julio de 2019, el Brasil de Neymar venció todos los amistosos que ha disputado desde su regreso de Rusia: primero contra Estados Unidos (2-0) y El Salvador (5-0) en septiembre, y después frente a Arabia Saudita (2-0) y Argentina (1-0) a comienzos de octubre.