Derbi de Mánchester: ¿una última oportunidad para el United en la Premier?

LONDRES, INGLATERRA.- ¿La última oportunidad para meterse en la pelea por el título? Después de dar la sorpresa el miércoles en 'Champions' al derrotar 2-1 a la Juventus, el Manchester United, en un segundo plano en la Premier League, sueña con una victoria en casa de su vecino y rival, el City, que reactive sus opciones en la Premier.



La carrera contrarreloj ha empezado. Antes de abordar la duodécima fecha, José Mourinho y sus pupilos están a nueve unidades del equipo de Pep Guardiola. Una derrota dejaría a los 'Diablos Rojos' a 12 puntos, una distancia que empieza a parecer difícilmente salvable pese a que apenas se ha disputado un tercio del campeonato.



Desde la marcha de Sir Alex Ferguson en 2013, todas temporadas el United finalizó por detrás del City.



Los vigentes campeones, que terminaron la pasada temporada con 100 puntos, 19 más que el United, son favoritos merced al buen momento de Mahrez y Sterling, y a la solidez en el eje de la zaga de Laporte y Stones.



El rodillo del City no conoce la derrota este curso en la Premier y afronta el partido tras sendas goleadas al Southampton (6-1) y al Shakhtar Donetsk (6-0).



- Crecer en solidez -

"Hay una calidad en el trabajo, en la organización, creo que es inatacable", reconoció Mourinho el viernes sobre el equipo del Etihad Stadium.



A esa inexpugnabilidad del City se une el hecho de que el United ha recibido uno o más goles en nueve de sus diez últimos partidos.



Pero los 'Diablos Rojos' llegan de tres victorias, contra el Everton (2-1), el sorprendente Bournemouth (2-1) y la Juve (2-1). Aunque apenas han impresionado por su juego, más allá del buen momento del francés Anthony Martial.



"Si seguimos concediendo goles en la primera parte, llegará el día en que no podamos remontar", reconoció el técnico luso después de las remontadas ante el Bournenouth y la Juve.



"Debemos crecer en nuestra solidez y en nuestra forma de comenzar los partidos".



Pogba es duda

Aunque el United ha mejorado sus prestaciones las últimas semanas, sobre todo apoyados en el buen momento de Martial y del chileno Alexis Sánchez, los 'Citizens' parecen un escalón por encima de sus vecinos.



Para el domingo, Mourinho podrá contar 'a priori' con el delantero belga Romelu Lukaku, aunque no es segura la participación del centrocampista galo Paul Pogba, ausente en el entrenamiento del viernes.



"Jugamos dos partidos difíciles contra dos muy buenos equipos, Chelsea (2-2) y la Juventus, y logramos buenos resultados", recordó 'Mou'. "Y aunque los resultados no siempre estuvieron de nuestro lado, las actuaciones están ahí, la actitud positiva está ahí, así que lo intentaremos", añadió.



"Veo un equipo con mucho compromiso, agresivo sin el balón, todo el mundo corre delante y detrás del balón. Un equipo tiene buenos y malos momentos y en este momento ellos tienen confianza", indicó, por su parte, Guardiola.



¿Pero será eso suficiente para derrotar a los 'Citizens'?