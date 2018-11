Conmebol: la final Boca-River es un sueño cumplido

BUENOS AIRES,ARGENTINA.- La histórica final que jugará Boca Juniors y River Plate de la Copa Libertadores es un sueño hecho realidad que debe ser disfrutado en paz, afirmando el viernes los dirigentes del futbol argentino y sudamericano.



Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), dijo es “es Una oportunidad histórica para Argentina.



Dijo Domínguez en una rueda de prensa. El dirigente fue acompañado por los presidentes de Boca y Río, Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio, respectivamente, como titular de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia.



La segunda final en el que se consagrará el campeón del torneo continental se jugará el 24 de noviembre en el Monumental de Río.



Tapia indicó que la final lleva al fútbol argentino “a lo más alto”. "La competencia se termina cuando termina la última pitada del árbitro", se mantiene al mismo tiempo la violencia habitual que rodea al fútbol local.



Por favor, muévete a jugar al público, pésate al presidente Mauricio Macri - Confoja la boca de Boca - se manifiesta a favor de lo que está fuera, lo que se contradecía con la práctica de seguridad desde 2013 para la mayoría de los partidos en argentina.



Esta es la última Copa Libertadores en la final Se juega bajo la modalidad de partidos de ida y vuelta. A partir de la próxima edición, la definición tendrá un formato único final en una sede prestablecida.



“Demostremos que en Argentina no hay grietas, que el fútbol puede ser un puente de unión. Aquellos más radicalizados que se contienen ", dijo por su parte D'Onofrio.



Angelici señaló que esta final de la Libertadora es “una de las más importantes de la historia de nuestro club porque no se dio antes con ese rival”. "La pequeña ventaja es que jugamos con un jugador más, que es el hincha de Boca", agregó.



D'Onofrio admitió que en el partido del sábado en la Bombonera "obviamente nos sentiremos más solos" al ser el equipo visitante. “No tendremos a ese otro jugador, pero lo vamos a tener cuando salgamos”, afirmamos.



El técnico del río Marcelo Gallardo no podrá ingresar a la Bombonera, una raíz de la reciente sanción recibida por parte de la Conmebol.



D'Onofrio criticó la suspensión de los cuatro partidos que ha sufrido el Gallardo, el que se puede determinar en el estadio público y en el futuro.



El presidente de Río señaló sobre el castigo que se desproporcionó que los derechos están sujetos a los "delincuentes".



Conmebol castigó así el comportamiento del técnico argentino en el partido jugado contra Gremio, cuando el ingreso al vestuario en el entretiempo y dio indicaciones en su cuerpo técnico desde la tribuna. Según el club de Porto Alegre, ese fue el resultado de la revisión del río el marcador y la fecha 2-1 el 30 de octubre.



Río ha presentado una apelación a la sanción - de la que el presidente de Conmebol prefirió no opinar - y aún no obtuvo una respuesta.



Boca busca ganar su séptima Copa Libertadores e igualar, así como también a argentino Independiente. Río, en tanto, ha ganado tres de esos trofeos.



El partido de vuelta de la final entre los dos equipos asistirá al presidente de la FIFA Gianni Infantino, así como representantes de la UEFA y la CONCACAF.