Estos son los partidos que jugarán los legionarios hondureños este fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las ligas más importantes del mundo se ponen en marcha en una nueva jornada este sábado 10 y domingo 11 de noviembre.



Lo más destacable de la jornada será la participación de los legionarios hondureños que resaltan en las ligas de España, Portugal, México, Bélgica, Estados Unidos y Costa Rica.



Los Partidos más importantes serán: Cruz Azul vs Lobos BUAP de los catrachos Michael Chirinos y Félix Crisanto, Necaxa vs Monterrey, y la semifinal de vuelta de la conferencia oeste de la MLS entre Kansas City y Real Salt Lake.



Partidos del sábado 10 de noviembre (Hora de Honduras):

Lugo Vs Alcorcón (11:00 am) - Estadio Anxo Carro: El Lugo de Jona Mejía recibirá al Alcorcón en la jornada numero 13 de la Segunda División de España.



Nacional Vs Marítimo (12:00 pm) - Estadio de Madeira: Bryan Róchez y Wesly Decas fueron convocados para este compromiso de Nacional.



Girona Vs Leganés (01:45 pm) - Estadio Montilivi: El equipo de Anthony Choco Lozano, enfrentará al Leganés en la jornada 12 de la Liga de España.



Cruz Azul Vs Lobos BUAP (05:00 pm) - Estadio Azteca: Lobos tendrá una difícil visita cuando se enfrente al súper líder de la Liga MX, Cruz Azul.



Necaxa Vs Monterrey (09:00 pm) - Estadio Victoria: Bryan Beckeles y el Necaxa (Ya sin posibilidades de clasificar) tendrán una dura tarea cuando reciban la visita del Monterrey.



Partidos del domingo:

Anderlecht Vs Gent (07:30 am) - Constant Vanden Stock Stadium: Anderlecht, que busca posicionarse entre los primeros lugares de la tabla, recibirá al Gent en su casa, en el cierre de la jornada 15 de la Liga Belga. Andy Nájar estará entre los convocados para este encuentro



Tenerife Vs Albacete (01:00 pm) - Estadio Heliodoro Rodríguez López: Bryan Acosta, uno de los referentes del Tenerife, verá acción en este partido que cierra la jornada en la Segunda División de España.



Sporting KC Vs Real Salt Lake (02:00 pm) - Children's Mercy Park Stadium: El duelo más importante para los legionarios hondureños, tendrá acción de Roger Espinoza, que con su equipo, Kansas City, buscarán meterse a la final de conferencia en la MLS. El partido de ida jugado en el Rio Tinto Stadium, quedó empatado 1 - 1.



Guadalupe Vs Alajuelense (03:00 pm) - Estadio José Joaquín Colleya Fonseca: En la última jornada de la Liga Costa Rica, Roger Rojas, Alex López y Luis Garrido, junto a su equipo Alajuelense, buscarán una hombrada ante Guadalupe. Y esperar un resultado adverso del Saprissa, para despojarlo del primer lugar.



El Monstruo Morado cierra de local en el Estadio Ricardo Saprissa, ante Carmelita. Ambos partidos se juegan simultáneamente.