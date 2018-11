Derbi de Manchester y homenaje a fallecido dueño Leicester en la Premier

LONDRES, INGLATERRA.- El derbi de Manchester donde el líder City recibe al United, a nueve puntos de distancia, y el homenaje a Vichai Srivaddhanaprabha, fallecido propietario tailandés del Leicester, centrarán la atención en la 12ª jornada de la Premier League.



Los Citizens de Pep Guardiola, que aventajan en dos puntos al Chelsea y al Liverpool, no se fían de sus vecinos 'Diablos Rojos', en racha tras sus victorias ante la Juventus de Turín, el Everton y el Bournemouth.



El United se mide a un rival imbatido en el campeonato y que ha arrollado en sus dos últimos encuentros: 6-1 contra el Southampton en la liga inglesa y 6-0 al Shaktar Donetsk en la Liga de Campeones.



El equipo de Guardiola tiene una media de cuatro goles por encuentro en su estadio mientras que el United solo ha mantenido su puerta a cero una vez en sus 10 últimos partidos.



En Leicester, en el primer partido como locales de los 'Foxes' tras el accidente de helicóptero que le costó la vida al dueño del club, se esperan varios homenajes dentro y fuera del estadio.



Después de la victoria contra el Cardiff el fin de semana pasado los jugadores de Claude Puel viajaron a Tailandia para el funeral de Vichai Srivaddhanaprabha.



A excepción del Tottenham, 4º clasificado, que visita el sábado a su vecino Crystal Palace, los grandes de la Liga (los dos equipos de Mánchester, el Chelsea, el Liverpool y el Arsenal) jugarán el domingo.



Programa de la 12ª jornada de la Premier League:



Sábado:

6:30 AM | Cardiff City - Brighton

9:00 AM | Huddersfield - West Ham

9:00 AM | Southampton - Watford

9:00 AM | Leicester - Burnley

9:00 AM | Newcastle - Bournemouth

11:30 AM | Crystal Palace - Tottenham



Domingo:

6:00 AM | Liverpool - Fulham

8:15 AM | Chelsea - Everton

10:30 AM | Arsenal - Wolverhampton

10:30 AM | Manchester City - Manchester United