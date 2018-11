Horarios y dónde ver por TV los partidos de la Champions League este miércoles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League continúa este miércoles a partir de las 11:00 de la mañana hora de Honduras.



Entre los duelos más esperados para este día se encuentra la Juventus de Cristiano Ronaldo que recibirá al Manchester United del portugués José Mourinho en el Allianz Stadium.



Mientras tanto, el Real Madrid del "Indiecito" Solari, visitará al Viktoria Plzen de la República Checa, donde tratará de borrar la criticas hacia el equipo blanco.



Aquí los partidos:

11:55 AM | CSKA Moscú vs Roma / ESPNA

11:55 AM | Valencia vs Young Boys / Fox Sport

2:00 PM | Bayern Múnich vs AEK Atenas / ESPN

2:00 PM | Benfica vs Ajax / ESPNA

2:00 PM | Olympique vs Hoffenheim / ESPN

2:00 PM | Manchester City vs Shakhtar Donetsk / Fox Sport

2:00 PM | Victoria Plzen vs Real Madrid / Fox Sport

2:00 PM | Juventus vs Manchester United / ESPN



When you've won pretty much everything... but you still can't lose a training drill! ?@Cristiano = winner ??? #UCL pic.twitter.com/UMMpSJipkM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 de noviembre de 2018