"¿El Balón de Oro? Quiero disfrutar", dice Antoine Griezmann

MADRID, ESPAÑA.- El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, autor este martes el segundo gol en la victoria 2-0 sobre el Borussia Dortmund prefirió disfrutar del momento y no preocuparse por su carrera por el Balón de Oro.



"No sé, quiero disfrutar y jugar al fútbol y noches así me da alegría seguir en este club", dijo Griezmann a pie de campo, aunque en zona mixta reconoció que su actuación este martes puede valerle puntos de cara al preciado galardón.



"Seguramente, la Liga de Campeones se ve mucho y se habla mucho de ella", dijo Griezmann, admitiendo que "¿quién no quiere tenerlo? Creo que todo el mundo quiere tenerlo. Todo el mundo lo tiene en la cabeza", añadió, antes de mostrar su satisfacción por el partido de este martes.



"Mejor si marco, pero hoy lo que queríamos de verdad era dar otra imagen diferente de la Dortmund, aquello nos marcó", aseguró, en referencia a la dura goleada 4-0 encajada en Alemania hace dos semanas.



"Hoy teníamos muchas ganas, hicimos un gran trabajo, los que entraron aportaron mucho y es la línea a seguir", añadió el delantero rojiblanco.

