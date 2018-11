Hendry Thomas: "Lo que quiero es ser campeón a como dé lugar"

TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA.- Tras regresar del retiro, Hendry Thomas es de los jugadores que se ha consolidado con un lugar entre los titulares de Olimpia, el experimentado volante de contención se ha ganado la confianza de los técnicos de los Leones, siendo titular con Nahún Espinoza y ahora con Manuel Keosseian.



Aunque el club ha bajado su rendimiento en los últimos partidos, no es algo que preocupe al plantel blanco, que tiene bien claro los objetivos del equipo y así lo manifiesta el doctor Thomas.



"El objetivo de nosotros es el campeonato, yo creo que en Olimpia se han hablado muchas cosas, estamos conscientes que la gente está acostumbrada a ver un equipo que siempre ha sido arrollador, pero este es un proceso y vamos mejorando. Lo más importante es que los jugadores estamos conscientes y en base a eso tenemos que lograr el objetivo que es el campeonato".



El volante ya debutó con Manolo a pesar que en los dos primeros juegos no lo hizo tras la partida de Nahún Espinoza, pero Hendry tiene claro que no le sorprende la suplencia.



"No te puede sorprender nada, hoy estamos y mañana no. Uno lo que tiene que estar es claro en lo que viene, lo que puede pasar y con las personas que está darle el apoyo para lograr el objetivo del equipo, ya que tiene dos años de no ser campeón y el objetivo de nosotros es a como de lugar levantar la copa".



"Uno como jugador debe de estar tranquilo, entrenar al máximo y estar listo para cuando el profesor crea que estás. Yo estoy trabajando tranquilo al igual que mis compañeros, y el que toma la última decisión es el profe", dijo Thomas.



Por otro lado, al jugador de los Albos no le quita el sueño la pérdida del primer lugar de la tabla, y asegura que en un equipo como Olimpia los objetivos están claros.



"Olimpia está acostumbrado a cerrar de primero, pero lo más importante para nosotros es el campeonato, independientemente de los obstáculos que podamos tener, yo creo que hay que tratar de sobrepasarlos. Yo lo que quiero es ser campeón a como dé lugar, eso es lo que quiere el equipo y lo estamos buscando de la mejor manera", cerró diciendo.