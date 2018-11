Detenido el presidente del AS Mónaco implicado en documentos de "Footbal Leaks"

MÓNACO, FRANCIA.- El presidente ruso del AS Mónaco, Dmitry Rybolovlev, fue detenido en pleno partido de Champions League entre el Mónaco y el Brujas de Bélgica.



Según medios franceses, Rybolovlev ha sido detenido acusado por corrupción y trafico de influencias activas y pasivas, además de complicidad en dichos delitos. Esta detención se enmarca en la investigación judicial de la Fiscalía de Mónaco hace más de un año.



El empresario también estaría vinculado con las pólemicas destapadas por "Footbal Leaks", en el que Mónaco aparece como uno de los equipos que se saltó el Fair Play Finaciero de la FIFA.



La temporada del Mónaco no esta siendo nada fácil. Comenzando mal el inicio de la Ligue 1, lo que le costó el puesto a su entrenador, Leonardo Jardim, y la llegada de Henry que no ha solucionado nada.



A esta crisis deportiva se le suma la institucional, que comenzó la última revelación de "Football Leaks" en la que Mónaco fue uno de los clubes peor parados (con permiso de PSG y Manchester City). Esta detención es la gota que derramó el vaso de un equipo que vaga sin rumbo y con la moral por los suelos.