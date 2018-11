James Rodríguez regresaría al Real Madrid en enero

El volante del Bayern no descartaría volver al conjunto blanco. Foto/AFP

MADRID, ESPAÑA.- El futuro del colombiano James Rodríguez parece ser incierto en Alemania, luego de su incorporación al Bayern Munich, cedido por Real Madrid. James se había consolidado con el equipo titular, pero con la llegada de Niko Kovac, el mediocampista ha sido relegado a la banca.



El conjunto alemán no tiene claro si ejercerá la opción de compra por 42 millones de euros por él o si esperará a que el Madrid lo ofrezca en venta. Lo cierto es que esto también dependerá del colombiano, quien tendría entre sus planes regresar al Real Madrid y cumplir con el contrato que lo vincula al conjunto blanco hasta el 2021.



Y es que, la situación de James en el Bayern Munich no es la mejor. Aunque la relación con Niko Kovac mejoró, el croata volvió a sus andanzas y, aunque lo puso como titular en la pasada jornada de la Bundesliga ante el Friburgo, el colombiano fue sustituido en el minuto 71. Una situación que incomoda a James y que lo estaría alejando del conjunto bávaro.



El colombiano estaría en conversaciones con su agente Jorge Mendes para que empiece a preparar su regreso a Madrid, una ciudad en la que James se sentiría más que cómodo por la cultura, el idioma, los amigos y donde, además, aun tiene la casa donde vivió mientras estuvo en España.



Sin embargo, si regresa al club que fue su casa por tres temporadas, lo más probable es que llegaría en el próximo verano, teniendo en cuenta que si se va a otro equipo ahora, no tendría la posibilidad de jugar la Champions League, un torneo en el que le va muy bien al colombiano.



A pesar de ello, el Madrid lo tendría en los planes para re-ficharlo en enero, para que sea una solución del equipo blanco en la Liga, teniendo en cuenta también, la llegada de un nuevo técnico, aunque, James es del agrado del actual entrenador, Santiago Solari.