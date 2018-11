PSG quiere seguir con vida en Champions, Napoli por asegurar su clasificación a octavos

NAPOLES, ITALIA.- Este martes arranca la cuarta fecha de la Champions League en la que uno de los grandes aspirantes al título, el París Saint Germain, corre el riesgo de quedar casi descartado si no gana en Napoli.



En el llamado 'grupo de la muerte' todo está por decidir: lo lidera el Liverpool con 6 puntos, seguido de Nápoles con 5 y del PSG con 4, que salvó los muebles en la última jornada logrando un empate in extremis en el Parque de los Príncipes contra los italianos (2-2).



Una derrota en San Paolo supondría la casi segura eliminación de los franceses de cara a los octavos de final, sumando así la enésima decepción en Europa.



Los parisinos confían en la buena forma de sus estrellas Neymar y Kylian Mbappé y en el olfato goleador de Edinson Cavani, el punta uruguayo que regresará así a la que fue su casa de 2010 a 2013.



Algo que sorprende a los napolitanos es el aislamiento de Cavani ante Neymar y Mbappé, en una situación que no consideran adecuada para el máximo goleador de la historia del PSG. Más aún cuando su relación personal con los dos astros es casi nula desde el comienzo de temporada.



En el otro partido del grupo, Liverpool visitará al colista Estrella Roja, que también buscará revancha luego de haber caído 4 - 0 en Anfield Road la jornada pasada. Pero en este grupo, incluso Estrella, puede meterse en la lucha si derrota en Belgrado a los Reds.