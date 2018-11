Nueve equipos de la Liga de Ascenso sancionados por incumplimiento de licenciamiento  

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) determinó este martes una severa sanción traducida de con pérdida de seis puntos para nueve de los equipos involucrados en el Torneo Apertura 2018 en la Liga Nacional de Fútbol de Ascenso.



Las escuadras afectadas por "incumplimiento a los requisitos de la primera etapa del Programa de Licenciamiento de Clubes", como según se explica en el documento oficial, fueron: París F.C, Delicias F.C, C.D. Atlético Choloma, C.D. Boca Juniors, Arsenal F.C, Yoro F.C, Lepaera F.C, C.D, Victoria y Atlético Limeño.



Esta determinación tendrá efecto en los clubes mencionados al final de las vueltas regulares, tal y como solicitó la Liga de Ascenso.



"En tal sentido, hacemos de su conocimiento que el Comité de Licenciamiento de Clubes ha analizado la solicitud realizada por la Liga Nacional de Fútbol de Ascenso, accediendo a que la pérdida de seis (6) puntos se realice al finalizar las dos vueltas del Torneo Apertura 2018-19", citó entre líneas la carta oficial.



Dos de los equipos afectados en el Grupo A, fueron Boca Juniors, que yacía en el liderato de tabla y Yoro FC, que también estaba es puestos de clasificación.



En los Grupos B y C, los primeros tres lugares se mantienen intactos. No así en el D, en el cual Delicias bajó de la segunda a la quinta posición de tabla.



En lo que respecta, cabe mencionar que la Federación les dio prórroga desde el 11 de diciembre a los equipos en tres oportunidades para cumplir con los lineamientos establecidos, sin embargo, pasado la fecha límite (4 de junio), los involucrados no acataron las instrucciones.



Clasificados confirmados:



Grupo A

*Hacen falta dos jornadas



Grupo B

San Juan 25 pts

Atlético Pinares 24 pts

Deportes Savio 22



Grupo C

Parrillas One 24 pts

Comayagua 24 pts

Atlético Limeño 23 pts



Grupo D

Gimnástico 24 pts

Olancho FC 19

Génesis Huracán 18