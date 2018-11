Juticalpa respalda continuidad de Héctor Castellón

JUTICALPA, HONDURAS.- Pese a no conseguir buenos resultados en sus últimos partidos con Juticalpa, Héctor Castellón se mantiene firme en el mando del equipo, así lo ha confirmado este lunes su Junta Directiva.



Tras 17 jornadas del Torneo Apertura 2018, el equipo de Castellón coquetea con el descenso junto a Real de Minas; los olanchanos se encuentran en la novena posición con 14 unidades, situación que tiene preocupada a la Junta Directiva a falta de una fecha para el cierre de las vueltas regulares.



Sin embargo, la Junta Directiva de los Canecheros respalda el trabajo de Castellón, a quien le tienen mucha confianza para continuar con el proyecto.



"Nosotros confiamos en el proyecto a largo plazo. Esta campaña no se nos han dado los resultados, quizá por las lesiones de algunos jugadores y otros que no han alcanzado su mejor versión. Pero ante ello el profe Castellón tiene la confianza de la junta directiva para seguir en el Clausura", aseguró el gerente deportivo de Juticalpa, Erlin Lagos.



Lagos también adelantó que para la próxima temporada, el equipo buscará invertir en su plantilla para conseguir un equipo más equilibrado en todas sus zonas.



"Queremos armar un equipo equilibrado para el torneo que viene porque este ha sido para el olvido. Es posible que se invierta, las decisiones las va a tomar el cuerpo técnico y el presidente Selvin Baquedano. Aquí hay un presupuesto y la presión existe, pero se hará una inversión para mejorar", dijo Lagos.



Juticalpa se encuentra noveno en la tabla, donde ya no tiene aspiraciones de clasificar a liguilla. Los Canecheros vienen de perder sus dos últimos encuentros. El primero ante UPN en el Nacional y el segundo ante Motagua en casa. Además, los olanchanos suman tres partidos sin ganar y cierran la última jornada de la liga ante Platense.