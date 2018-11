Atlético de Madrid buscará el triunfo en casa ante el Borrusia Dortmund en la Champions

MADRID, ESPAÑA.- El Atlético de Madrid recibe el martes al Borussia Dortmund con la necesidad de una victoria que lave la afrenta sufrida hace quince días en Alemania y allane el camino hacia los octavos de final de la Liga de campeones.



El Atlético marcha en la segunda posición del grupo A a tres puntos del equipo alemán, que comanda la llave, mientras Mónaco y Brujas completan la nómina por detrás con una unidad cada uno.



Los rojiblancos necesitan una victoria y que Mónaco y Brujas no pasen de un empate para asegurarse el pase a la siguiente ronda del máximo torneo continental de clubes, mientras al Borussia le basta un punto para asegurarse su lugar en octavos.



El equipo alemán, al que una victoria aseguraría estar en la siguiente ronda como líder de grupo, llega al estadio Metropolitano tras endosarle un 4-0 al Atlético en Dortmund, en lo que fue la peor derrota desde que el técnico Diego Simeone se hizo cargo del equipo en 2012 y de la que intentarán resarcirse el martes en Madrid.



- 'A por todas' -

"Iremos a por todas", advertía el defensa 'colchonero' Lucas Hernández el sábado pasado tras el sufrido empate 1-1 en el campo del Leganés en Liga el sábado.



Los rojiblancos confiarán en su buen hacer en su estadio, que albergará la final de 'Champions' y al que han convertido en un fortín en el que encadenan seis victorias consecutivas como local en partidos europeos.



No obstante, Simeone llega a este encuentro con la probable baja de Diego Costa, que sigue recuperándose de una lesión muscular, y las dudas de Koke y Diego Godín.



El centrocampista no estuvo en el partido con el Leganés por un edema muscular, mientras que el central uruguayo tampoco estuvo por una gastroenteritis, por lo que en su caso, parece probable que pueda estar el martes ante el Borussia.



El equipo alemán llega a Madrid como líder de su campeonato nacional y sin conocer todavía la derrota los quince partidos oficiales que lleva en esta temporada con doce victorias y tres empates.



Sin embargo, los alemanes no se fían de lo que se encontrarán el martes.



- 'Un partido duro' -

"Ganamos el partido en casa por 4-0 y estamos seguros que ellos querrán demostrar una reacción. Será un partido duro, ahora debemos de prepararnos para ello", afirmó el defensa del equipo alemán Manuel Akanji.



El equipo alemán volverá a confiar en el delantero español Paco Alcácer para intentar perforar la portería rojiblanca.



Alcácer, que se perdió el partido de ida por problemas musculares, mantiene su buen inicio de temporada con ocho goles en los seis partidos que ha disputado, y Marcos Reus, sin ser un delantero, también está contribuyendo al buen momento del Dortmund.



El sábado, hizo el gol de la victoria de su equipo frente al Wolfsburgo en la Bundesliga (1-0) con lo que el centrocampista germano acumula ya nueve dianas.



Equipos probables:



Atlético de Madrid: Oblak - Juanfran, Savic, Godín, Lucas Hernández - Correa o Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar - Griezmann, Gelson. Entrenador: Diego Simeone (ARG)



Borussia Dortmund: Burki - Piszczek, Akanji, Zagadou o Diallo, Achraf - Witsel, Delaney - Pulisic, Reus, Sancho - Alcácer. Entrenador: Lucien Favre (SUI)