Diego Vázquez a Marathón: “El que actúa mal, le va mal”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mucha tristeza se percibió en el entreno de Motagua. Diego Vázquez como siempre, atendió a la prensa, y respondió a muchos dardos que terceros han mandado al club azul.



Diego, ¿cómo están tras el golpe de ayer?

No podemos obviar que estamos golpeados por no haber conseguido el título, pero bueno ya es otro torneo y tiene que ser cicatriz, hay que pensar en lo que resta de este torneo para poder seguir peleando el primer lugar.



¿Hay más exigencia ahora para todos en salir campeón y sabiendo que no se puede perder otra final?

No, para perderlas hay que llegar primero y no es fácil llegar a las finales. Obviamente que siempre queremos ganar.



¿Ese mismo mensaje se le da a la gente que mofa del equipo, gente de clubes de Liga?

Bueno, en tan poco tiempo hemos tenido 11 Estadios Nacionales a explotar, eso es algo positivo y siempre soy positivo. Rescato todo y obviamente que comparto y entiendo el sentimiento de la gente de no poder lograr el objetivo final, en ese sentido agradecerle a toda la gente el apoyo, gracias por tanto y disculpen por tan poco.



¿Cómo levantar al equipo de cara al partido del domingo?

Son dos torneos diferentes y es difícil estar arriba en los dos torneos, ahora nos vamos a enfocar en este porque tenemos un porcentaje alto de estar en semifinales, esto tiene que ser cicatriz.



¿Qué le dices a todas esas personas que incluso piden que nos sigás en el equipo?

Eso no depende de mí, depende de los directivos y uno trabaja con mucha honestidad. Me parece que lo hemos hecho bien si querés hacer un balance, en esta gestión hemos marcado una era.



¿Molesta que destaquen los subcampeonatos y no lo bueno?

No, aunque comparto y tienen razón porque hemos perdido las últimas tres finales, te vuelvo a repetir que para perder las finales hay que llegar.



Diego, no sé si tuviste la oportunidad de ver una imagen que puso en sus redes sociales el Marathón, donde se jactan en que son el único equipo de Honduras en participar en Concachampions...



Hay leyes universales y una ley universal es el que actúa mal, le va mal, entonces solo eso. El que actúa mal, le va mal hoy, mañana y pasado.



Y la mejor manera de revertir esto es logrando el torneo local...



Nosotros vamos partido a partido, lo que queda ahora es el partido con Juticalpa y lo que tenemos es ese duelo del domingo.



¿Por qué cree que al futbolista hondureño le es difícil sostener una ventaja? En selecciones nacionales se ha visto también...

Bueno, tenés que tener en cuenta con el equipo que estábamos jugando. Un rival fuerte y con jugadores de nivel internacional que viajan al extranjero. Por ejemplo; Jimmy Marín es uno de las promesas que está apareciendo. Son partidos internacionales y puede ser que falte un poco de concentración en los momentos claves, es un tema a trabajar entre todos y puede ser la parte de psicología.



¿Cómo afrontás como líder esta situación?

Ya hablé con los jugadores y tiene que ser una cicatriz porque vamos a lo que viene, estamos primeros y estamos muy bien.



Diego, y el que la gente disfrute que le vaya mal a un equipo hondureño a nivel internacional. ¿Qué opinión te merece?

Ya te lo dije: el que actúa mal, le va mal. Es normal eso o es falso que todos vamos con Honduras ja,ja. Esto es Honduras y el estadio se llenó. El aplauso para nosotros fue sumamente positivo.



Y el que jugadores de Olimpia pongan fotos en sus redes con la Copa que se perdió. ¿Qué piensas?

No, a los jugadores yo no les contesto. Los futbolistas tienen que jugar y hacer lo mejor que puedan en la cancha, esa es la tarea de ellos.