Nápoles quiere acercarse al liderato de Serie A antes de recibir al PSG

ROMA, ITALIA.- El Nápoles (3º) buscará hundir un poco más al Empoli (18º) en el partido inaugural de la 11ª fecha de la Serie A, el viernes, y así acercarse al líder, la Juventus de Turín, antes del crucial duelo ante el París Saint-Germain en Liga de Campeones la próxima semana.



El técnico del conjunto napolitano Carlo Ancelotti es consciente de la oportunidad que presenta el partido, en San Paolo ante un rival de la zona baja, para ponerse a dos puntos de la 'Vecchia Signora' y para ganar confianza de cara al duelo ante el conjunto parisino.



Con 22 puntos en 10 partidos, el Nápoles es tercero, seis puntos por detrás de la Juventus, e igualado a puntos con el Inter de Milán, segundo gracias a la diferencia de goles.



"Pelearemos hasta el final, el objetivo está muy claro", declaró Ancelotti durante una conferencia de prensa el jueves.



"Varios equipos buscan acercarse a la Juventus, el Inter lleva una buena racha (...). Ello aumenta la competitividad del campeonato. El AC Milán se acerca asimismo", añadió.



El exentrenador del PSG y del Real Madrid descartó que vaya a dar descanso a algunos de sus jugadores como Lorenzo Insigne de cara al duelo ante el PSG.



"Si tiene que haber rotaciones, sólo lo haré para introducir a jugadores frescos para este partido. Algunos jugadores cambiarán, pero no os daré los nombres para que lo podáis adivinar", explicó Ancelotti.



"No tengo el próximo partido en mente, el del Empoli es el más importante hoy. Estamos en una buena fase, estamos en buena forma, mental y física, pero las trampas nunca están lejos", continuó.



El Empoli viene de perder 2-1 el pasado fin de semana ante la Juventus con un doblete de Cristiano Ronaldo.



El club toscano sólo suma tres puntos en las 9 últimas fechas.



La Juventus de Massimiliano Allegri recibirá, por su parte, al Cagliari (12º) el sábado antes de recibir al Manchester United en 'Champions' la próxima semana.



Y el Inter de Milán recibirá al Génova (11º) antes de enfrentarse al Barcelona en San Siro. El conjunto 'Nerazzurro' opta a una séptima victoria consecutiva en la Serie A.



El Inter tiene "todo lo necesario para meterse en la carrera por el título, el equipo está construido para ganar el Scudetto", avisó Allegri sobre el equipo de su colega Luciano Spalletti.



El delantero croata Mario Mandzukic está de regreso además del alemán Sami Khedira, aunque problemas muscularen mantienen en duda la presencia de Federico Bernardeschi y Giorgio Chiellini.



La Roma, que cayó al 8º puesto, visita a la Fiorentina (6º), mientras que su rival de la capital, el Lazio (5º), recibe al modesto SPAL (15º).



Por último, el Milan de Genaro Gatusso (4º) se desplaza el domingo al este de Italia para medirse con el modesto Udinese (16º).



Programa de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación

Viernes:

1:30 PM | Nápoles - Empoli



Sábado:

8:00 AM | Inter Milán - Génova

11:00 AM | Fiorentina - Roma

1:30 PM | Juventus - Cagliari



Domingo:

5:30 AM | Lazio - SPAL

8:00 AM | Chievo - Sassuolo

8:00 AM | Parma - Frosinone

8:00 AM | Sampdoria - Torino

11:00 AM | Bolonia - Atalanta

1:30 PM | Udinese - AC Milan