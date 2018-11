El PSG busca un récord europeo y ampliar su ventaja sobre el Lille

PARÍS, FRANCIA.- El París Saint-Germain, que mantiene un recorrido sin mácula en Ligue 1 con 11 victorias en otros tantos partidos, puede superar el récord de victorias seguidas desde el inicio de temporada en caso de ganar al Lille (2º) el viernes en el partido que abrirá el telón de la 12ª fecha.



Antes de su partido crucial en Liga de Campeones contra el Nápoles, el martes en Italia, el PSG (1º con 33 puntos) podría dejar al Lille, su inmediato perseguidor, a 11 puntos, lo que le permitiría centrarse aún más en la 'Champions'.



Una duodécima victoria seguida significaría además el récord a nivel europeo para el club parisino.



Para preparar el desplazamiento a San Paolo, Thomas Tuchel ya anunció la titularidad bajo palos del fichaje estrella de esta temporada, el italiano Gianluigi Buffon, cuyo último partido se remonta al 7 de octubre, en la victoria 5-0 ante el Lyon.



"El PSG ya decidió el campeonato, pero por ello no creo que debamos ir de víctimas", estimó este jueves el técnico del Lille Christophe Galtier, quien podrá contar con el trío de ataque Nicolas Pépé - Jonathan Ikoné - Jonathan Bamba para tratar de meter presión a los parisinos.



"Diré a los jugadores que hagan honor a la camiseta, al segundo puesto. Tenemos todo por ganar y nada que perder. No hay que dudar en disfrutar", admitió Gerard López, presidente del Lille, en una entrevista a la AFP el jueves.



En los otros partidos destacados de la 12ª fecha, Thierry Henry tratará de ganar su primer partido al frente del Mónaco (19º, 7 puntos) contra el Reims (9º). En el conjunto del Principado sigue siendo duda la presencia del colombiano Radamel Falcao, lesionado en su muslo izquierdo hace dos semanas.



El Lyon (4º, 20 puntos), buscará confirmar en Burdeos su reciente triunfo ante el Angers.



En el duelo que concluirá la jornada, el Olympique de Marsella (5º) vivirá un nuevo compromiso complicado, ante el Montpellier (3º), siete días después de caer en casa ante el PSG. Una nueva derrota alejaría a los marselleses del podio.



Programa de la 12ª fecha de la Ligue 1:



Viernes:

1:45 PM | París SG - Lille



Sábado:

10:00 AM | Lyon - Burdeos

1:00 PM | Niza - Amiens

1:00 PM | Estrasburgo - Toulouse

1:00 PM | Caen - Rennes

1:00 PM | Dijon - Nîmes

1:00 PM | Reims - Mónaco



Domingo:

8:00 AM | Nantes - Guingamp

10:00 AM | Saint-Etienne - Angers

2:00 PM | Montpellier - Marsella