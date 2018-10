Neymar podría pasar 6 años en prisión por delitos fiscales

BARCELONA, ESPAÑA.- El juez encargado de enjuiciar en España al delantero brasileño Neymar, por las irregularidades en su traspaso al Barcelona, cree que podría ser condenado hasta a seis años de cárcel, por lo que tendrían que ser tres magistrados los encargados de juzgarlo y no uno, informaron este miércoles fuentes judiciales.



Neymar, sus padres, el presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu y su antecesor en el cargo Sandro Rosell están pendientes de ser juzgados en España por un presunto delito de corrupción entre particulares.



Bartomeu, Rosell y el Barcelona tendrán que responder además por un delito de estafa, cargo que por el que también deberán comparecer el exclub de Neymar en Brasil, el Santos, y su expresidente Odilio Rodrigues Filho.



El caso emana de una denuncia del grupo brasileño DIS, antiguo poseedor de una parte de los derechos del jugador y acusación particular en este caso, que se consideró perjudicado en el traspaso del actual delantero del PSG al Barcelona.



Este miércoles, el juez José María Vázquez Honrubia consideró que en la acusación hecha por DIS por los delitos "corrupción entre particulares" y "estafa", "la pena imponible en abstracto podría ser de cuatro a seis años", según una providencia del magistrado.



Vázquez Honrubia considera pues que al superar la eventual pena máxima los cinco años, según la legislación española, tendrán que ser tres jueces los que lleven a cabo el juicio, por lo que elevó el asunto a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española).



En la práctica, este paso supone retrasar más el juicio, para el que todavía no hay fecha fijada, desde que en mayo del pasado año la justicia española decidiera enviar a juicio a Neymar.



El caso saltó después de que DIS se considerara perjudicado en la venta de Neymar del Santos al Barcelona.



En un primer momento, el Barcelona cifró oficialmente el traspaso de Neymar en 57,1 millones de euros (40 millones para la familia de Neymar y 17,1 para el Santos brasileño), pero la justicia española calcula que fue de al menos 83,3 millones de euros.



DIS, que percibió 6,8 millones de euros de los 17,1 ingresados al Santos, estimó que el Barça y Neymar se aliaron para ocultar el monto real del traspaso.



La fiscalía ha solicitado una pena de dos años de cárcel para Neymar, quien en su declaración ante el juez alegó que él sólo jugaba al fútbol y confiaba ciegamente en su padre, que es su agente.