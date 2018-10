Herediano de Costa Rica llegó a la capital para la final ante Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Los jugadores del Sport Herediano se sienten campeones y lo expresaron a su arribo a la capital este mediodía. El volante mexicano Gerardo Lugo fue el único que habló ante los medios. Ni siquiera el técnico Jafet Soto atendió el llamado de los medios.



"Es importante la ventaja que traemos pero no es definitiva, esperamos culminar ese trabajo que venimos haciendo desde que empezó el torneo. Va a ser complicado porque estas instancias son así, tenemos que hacer un partido inteligente para no fallar" dijo.



Sobre la propuesta que trae el Herediano admitió que vienen a defenderse "vamos a hacer lo que hemos vendido haciendo, hay una ventaja que tenemos que proteger, no podemos abandonar nuestras intenciones que son ir al frente. Debemos cuidar esa ventaja pero sin dejar de atacar".



El ambiente, la hostilidad de los hinchas y la cancha, es algo que no preocupa tanto a los heredianos. "Debemos estar atentos porque ellos van a arriesgar, tienen que hacerlo. Nuestra intención es luchar, ser verticales y tratar de hacer un juego perfecto" afirmó.



"Tenemos que hacer nuestro trabajo en cualquier cancha, sabemos las intenciones de Motagua, quieren empatarnos y luego anotarnos uno más en tiempo extra. Tenemos que acostumbrarnos a la cancha" agregó.



El mediocampista del Herediano admitió que "El equipo desde que se clasificó a la Final tanía claro que debía haber hecho bien las cosas en los dos partidos. No será fácil, no nos van a regalar nada pero Herediano se va a preparar para jugar".



Lugo indicó que se ven campeones. "Sí, esa es la ilusión y vamos a luchar hasta el final para conseguirlo. Es una satisfacción para nosotros, hoy venimos con la intención de obtener el resultado" finalizó.