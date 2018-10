Atlético de Madrid y Valencia cumplen con lo justo en debut de Copa del Rey

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Copa del Rey se puso en marcha en su temporada 2018/2019 con partidos atractivos que se desarrollaron este martes en España.



Valencia sufrió para ganar 2-1 al modesto Ebro, de la 2ª división B (tercera categoría) en la ida de los dieciseisavos de final, con un doblete de Santi Mina.



Jon Ander Amelibia adelantó al Ebro con un cabezazo picado (61´), pero poco después Santi Mina equilibró con un disparo al segundo palo (70´) y repitió de cabeza (80´) para hacer el 2-1 definitivo.



Mina rescató a un equipo 'Che', que con rotaciones en su plantel, apenas pudo descomponer a un Ebro con diez desde el minuto 29´ tras la expulsión de Tiago por doble amonestación.



Levante también empató 1-1 en el campo del Lugo de la 2ª división (equipo del catracho Jona Mejía) en un partido de dominio compartido.



Cristian Herrera abrió el marcador para el Lugo (11´), pero en la segunda parte Borja Mayoral equilibró con un disparo cruzado (53´).



En el derbi madrileño, el Leganés empató 2 - 2 con el Rayo Vallecano, con un doblete de En-Nesyri, dejando todo abierto para la vuelta.



Álvaro García adelantó al Rayo (16´), Álex Alegría puso el 2 - 0 (21´), pero Youssef En-Nesyri recortó distancias al rematar un córner (31´) y empató con un disparo raso (72´).



Atlético de Madrid se impuso 1 - 0 en el campo del modesto Sant Andreu (3ª división). El portugués Gelson Martins hizo el tanto rojiblanco al aprovechar un pase en profundidad de Víctor Machín 'Vitolo' (33´), en un partido que el técnico Diego Simeone vio desde la grada al tener que cumplir su primer juego de suspensión de una sanción de tres, que arrastra desde la temporada pasada.

Resultados de este martes 30 de octubre:

CD Ebro 1 - 2 Valencia

Lugo 1 - 1 Levante

Leganés 2 - 2 Rayo Vallecano

UE Sant Andreu 0 - 1 Atlético de Madrid



Partidos del miércoles 31 de octubre (Hora de Honduras):

Melilla - Real Madrid (12:30 pm)

Córdoba - Getafe (01:30 pm)

Alavés - Girona (01:30 pm)

Cultural Leonesa - FC Barcelona (02:30 pm)



Partidos del jueves:

Sporting de Gijón - Eibar (05:00 am)

Villanovense - Sevilla (09:15 am)

Celta - Real Sociedad (09:15 am)

Cádiz - Espanyol (11:30 am)