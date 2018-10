Diego Vázquez: "Visualizo al capitán de mi equipo levantando la copa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un cafecito antes del entrenamiento sirvió como energizante para que el entrenador de Motagua, Diego Vazquez, comentara sus puntos de vista sobre la Final de la Liga Concacaf ante el Herediano de Costa Rica.



Claramente el estratega se ve tranquilo, sin presiones: "Estamos con el mejor ánimo después de haberle ganado al Marathón, seguimos en los primeros lugares y con toda la ilusión de hacer un buen partido y remontar el 2-0 en contra" afirmó.



Sobre el poco descanso que quedó y los días para preparar el encuentro señaló: "Sí, variamos mucho los jugadores, veremos quienes repiten, queda poco tiempo para trabajar los detalles. Para una final de esta magnitud es poco tiempo pero no vamos a poner excusas, estamos con toda la ilusión de ser campeones", sentenció.



Diego es el primero en confiar en la remontada y pone el pecho ante las balas de los críticos.

"Por supuesto, siempre creemos, somos positivo. En casa somos fuertes, siempre hacemos goles. Muchas veces hacemos más de un gol y apelaremos todos los recuerdos positivos para ganar ese partido. Hay que tener personalidad y carácter, hacer valer la localía. Muchas veces el carácter es pedir la pelota, mantenerla, arriesgar y jugar con el compañero".



¿Cómo te ves a las 10:00 PM?

"Campeón... Bueno, yo no me veo pero visualizo al capitán de mi equipo levantando la copa y todos festejando. Para esto tenemos que desarrollar un trabajo en el campo".



Vazquez considera que el aliento de la gente será fundamental en el Nacional. "Sí, eso es seguro. Que la gente que venga a apoyarnos lo tenga por seguro. Mis jugadores van a dejar todo en el campo, la sangre porque este es nuestro templo sagrado y los futbolistas no se van a guardar nada. Motagua va a sacar esos genes de ganadores. es una Final internacional, ellos hicieron lo que tenían que hacer en una cancha complicada y nos toca a nosotros sacar ese carácter" agregó.



"Ahora nos toca a nosotros, estamos preparados para hacerlo. Todos esos detalles positivos los necesitamos. El hincha es el jugador número 12 y su apoyo es vital. Hasta esos deseos de que la pelota entre suma". Si Motagua levanta la Copa, el Cuerpo Técnico escribiría un nuevo capítulo en la historia del club Azul.



"Sería importante para todos nosotros, hemos recorrido un camino que no ha sido fácil y esperamos culminarlo con éxito. Yo espero que vengan más títulos", finalizó.