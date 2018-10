Peñarol gana 1-0 a Progreso y se procama campeón del Clausura de Uruguay

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Peñarol ganó este sábado en tiempo adicional a Progreso por 1-0 y se proclamó campeón del torneo Clausura de Uruguay.



En un partido en el que los aurinegros no se encontraron fácilmente con el gol y de muy buena actuación del meta de Progreso, Sebastián Fuentes, el tanto de los dirigidos por Diego López fue anotado a los 90+3 minutos de juego por el argentino Maximiliano Rodríguez.



El primer tiempo encontró a un Peñarol impreciso, aunque se fue afianzando con el transcurso del partido jugando de local.



Peñarol dominó el encuentro ante un rival más débil, pero no logró anotar hasta el tiempo adicional, a pesar de que controló el juego de mitad de cancha en adelante.



Para los aurinegros el triunfo tiene un sabor especial: es el primer título que obtienen en su estadio Campeón del Siglo inaugurado en 2016.



Nacional, en segunda posición en la tabla del Clausura, está a siete unidades de su rival de todas las horas, por lo que aunque gane el domingo contra el débil Atenas y en la próxima fecha, no podrá alcanzar a Peñarol, que totaliza 33 unidades y un solo partido perdido en 14 fechas.



Con la victoria, el aurinegro se aseguró disputar el cetro del Campeonato Uruguayo ante Nacional, que fue campeón del torneo Apertura.