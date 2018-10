Athletic y Valencia siguen sin reaccionar tras empate sin goles

MADRID, ESPAÑA.- El Athletic de Bilbao y el Valencia empataron 0-0 este sábado en la 10ª jornada de Liga, un resultado que no conviene a ninguno de los dos.



El Athletic del argentino Eduardo 'Toto' Berizzo acumula un nuevo empate, y van siete en diez encuentros, en un partido en el que ambos equipos se mostraron muy prudentes.



Los 'Leones' siguen flirteando con los puestos de descenso, que tienen a dos puntos, mientras el Valencia sigue sin despegar.



El partido se activó en los últimos 20 minutos, cuando ambos equipos abandonaron la prudencia para buscar decididamente el gol, aunque ninguno lo lograría.



En el primer partido del día, el Girona (9º) ganó 2-1 al Rayo Vallecano (19º) este sábado, con doblete de Cristian Portugués 'Portu'.



'Portu' abrió el marcador de penal (34), antes de repetir con un disparo ajustado al palo (45), mientras Alejandro Gálvez recortó distancias (61).



El Girona, que no pudo contar con su goleador uruguayo Cristhian Stuani por lesión y acabó con diez por la roja directa al hondureño Anthony Lozano (88), dominó la mayor parte del encuentro.



El gol de Gálvez rematando en boca de gol un balón suelto tras una parada del meta Bono (61) animó al Rayo, pero el Girona, bien plantado, contuvo al equipo madrileño.



La victoria deja al Girona en la parte media de la tabla, mientras el Rayo sigue penúltimo.



El viernes, el Espanyol (2º) empató 1-1 en la cancha del Valladolid (6º), con lo que no pudo tomar el liderato liguero, aunque está provisionalmente empatado a puntos con el primer clasificado, el Barcelona.



El plato fuerte de esta décima jornada lo juegan el domingo en el Camp Nou el Barcelona y el Real Madrid, en un partido que puede marcar el devenir del técnico Julen Lopetegui en el banquillo blanco.



En la séptima posición de la clasificación, fuera de puestos europeos y a cuatro puntos del Barcelona, el Real Madrid no puede permitirse más fallos para no quedar más descolgado de la cabeza.