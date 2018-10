Diego Vazquez: "Queremos que explote el Estadio Nacional"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vazquez es el primero en creer en la remontada de Motagua ante el Sport Herediano de Costa Rica, el estratega es consciente que Tegucigalpa el Ciclón deberá hacer mejor las cosas para levantar la copa.



La Barbie aseguró que "nos faltó serenidad a la hora de definir, en términos generales ellos manejan bien la pelota en ese terreno y hacen valer la localía".



Siguió: "Afectó un poco de todo no solo la cancha. En el primer tiempo tuvimos ese error del gol. Una jugada en la que estamos en ataque y ellos mandan el pelotazo largo, a partir de ese error manejaron el partido. Tuvimos buenas opciones para marcar un gol. Yo pienso que no hay que desesperarse y en Tegucigalpa tenemos nuestro templo sagrado y lo tenemos que hacer valer".



La confianza del argentino es muy grande ya que considera que la localía pesa en esta competencia. "El marcador es remontable, totalmente, tenemos mucha fe que con nuestra gente en el Nacional vamos a remontar y ser campeones".



"El equipo viene bastante bien, ayer vi un vestuario golpeado porque perdimos 2-0 pero estamos en una Final. El grupo está con muchas ganas de remontar. Aquí vamos a ser un equipo totalmente diferente. Hemos remontado marcadores más adversos que este".



Marathón desea jugar este domingo o el lunes contra Motagua aunque los Mimados quieren reprogramar el compromiso hasta salir de su compromiso con el Herediano.



Diego aseguró: "Nosotros estamos representando a Honduras en un torneo internacional y me parece que la Liga Nacional debería colaborar con el equipo que está en una Final representanto al país".



"No puedo hablar de supuestos, cuando sepamos la resolución de la Liga hablaremos. Nosotros estamos pensando en Herediano. Si Marathón fuera el que estuviera en nuestra posición recibiría el apoyo total de Motagua".



La posición de Vazquez es jugar hasta el 7 de noviembre contra los Verdes: "Sí seguro, pero el que manda es la Liga. Necesitamos tiempo para preparar ese partido. Sentido común hay que apoyar al equipo que está compitiendo en un torneo internacional".



"A los hinchas les digo, queremos que explote el estadio, esta es una Final y los necesitamos. Los jugadores van a dejar todo, van a dejar sangre en el campo por ser campeones".