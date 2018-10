FIFA: Girona del Choco Lozano no jugará ante el Barcelona en los Estados Unidos

El partido entre Barcelona y el Girona del Choco Lozano, finalmente no se jugará en los Estados Unidos. Foto:AP

KIGALI, RUANDA.- La FIFA rechazó el viernes el plan de la Liga española de escenificar el partido entre el Barcelona y el Girona del Choco Lozano, en el sur de Florida en enero próximo.



El presidente de la FIFA Gianni Infantino declaró que el Consejo de la entidad rectora del fútbol mundial respalda el principio de "los partidos oficiales de liga se disputa dentro del territorio de la respectiva asociación miembro".



Como parte de un plan de expansión y promoción de su campeonato en Estados Unidos, la Liga pretendía que Barcelona y Girona se encuentra en Miami Gardens, Florida, el 26 de enero. Pero necesitaba la aval de las federaciones de España y Estados Unidos, además de la UEFA y CONCACAF.



La FIFA recibió solicitudes de la CONCACAF y las federaciones de España y Estados Unidos. El permiso de la FIFA para la FIFA no es obligatorio.



El presidente de la Liga Javier Tebas impulsó la iniciativa de jugar en Estados Unidos, pero recibió el rechazo de la federación española, el sindicato de futbolistas e incluso de clubes, destacando el Real Madrid.



En la respuesta a la oposición de la FIFA, la Liga dijo que podrían recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.



Según un comunicado enviado a The Associated Press, la Liga señaló que “en el caso de que recibiéramos una notificación oficial de la FIFA en el que se prohíben el partido, vamos a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con carácter de urgencia”.