Legionarios: Girona Vs Rayo y Tigres Vs Lobos, destacan entre los partidos de fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este sábado 26 y domingo 27 de octubre, se juega una nueva jornada de las ligas más importantes del mundo, en la que los legionarios hondureños tendrán participación.



Los juegos que más destacan para este fin de semana son el duelo entre Girona y Rayo Vallecano, con la posible participación de Anthony Choco Lozano y el emparejamiento entre Tigres y Lobos BUAP de Michael Chirinos, en la Liga MX.



Además, los duelos de Kansas City y Houston Dynamo contra los clubes de Los Ángeles.



Partidos de este viernes 26 de octubre (Hora de Honduras):

Nacional Vs Portimonense (12:00 pm) - La liga portuguesa regresa a la acción luego del parón por la fecha FIFA. Nacional recibe en el Estadio de Funchal, al Portimonense en la fecha 7, con la posible participación de Bryan Róchez y Wesly Decas.



Partidos del sábado 27 (Hora de Honduras):

Girona Vs Rayo Vallecano (05:00 am) - Los Rojiblancos, con el Choco Lozano entre los convocados, recibe la visita de los de Vallecas, en el inicio de la jornada 9 de la Liga de España.



Tenerife Vs Alcorcón (12:30 pm) - En la segunda división, Bryan Acosta será titular en el partido que el Tenerife busca salir de la zona del descenso, enfrentando al segundo lugar de la tabla.



Lugo Vs Cádiz (12:30 pm) - Lugo por su parte, enfrentará al Cádiz, con la participación de Jonathan Mejía, el partido se juega en el Estadio Anxo Carro.



Necaxa Vs Atlas (04:00 pm) - La jornada sabatina continúa en la Liga MX, cuando el Necaxa reciba en su estadio a los Zorros del Atlas, con la inclusión del catracho Bryan Beckeles en los Rayos.



Tigres Vs Lobos BUAP (07:00 pm) - Lobos BUAP tendrá una difícil tarea en su visita al Estadio Universitario de Nuevo León, se espera que Michael Chirinos y Félix Crisanto puedan tener participación.



Partidos del domingo:

AS Eupen Vs Anderlecht (11:00 am) - Andy Najar podría ser de la partida en la visita del Anderlecht al Estadio Am Kehrweg. El equipo del catracho se encuentra en la tercera posición, a cinco puntos del líder Genk.



Alajuelense Vs San Carlos (11:05 am) - La Liga busca consolidarse en la primera posición de la tabla, luego de haber caído el domingo pasado en el Súper Clásico ante el Saprissa. Los catrachos Alex López, Roger Rojas y Luis Garrido entraron en la convocatoria.



Colorado Rapids Vs Dallas (02:30 pm) - La jornada dominical para los catrachos se cierra con tres juegos de alta tensión en la MLS de los Estados Unidos. Primero, el Dallas de Maynor Figueroa, visitará la complicada cancha del Colorado Rapids, en busca del primer lugar del que fue despojado por el Kansas City.



Sporting Kansas City Vs Los Angeles FC (02:30 pm) - Roger Espinoza y el Kansas City quieren seguir en lo alto de la tabla, pero tendrán un duro encuentro ante la nueva franquicia de la MLS.



LA Galaxy Vs Houston Dynamo (02:30 pm) - Un Houston ya sin posibilidades de clasificar, se medirá ante el poderoso Galaxy de Zlatan Ibrahimovic, con los catrachos Rommel Quioto, Alberth Elis y Boniek García en cancha.