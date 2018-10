Así se jugará la jornada del fin de semana en la liga Italiana

PARÍS, FRANCIA.- La Juventus de Cristiano Ronaldo regresa a la escena nacional el sábado, en la 10º fecha de la Serie A, con un desplazamiento a Émpoli (18º), unos días después de su victoria por la mínima en Old Trafford en Liga de Campeones contra el Manchester United.



La 'Vecchia Signora', en busca de un octavo 'Scudetto' consecutivo, aspira a aumentar su ventaja al frente de la clasificación ante el Empoli, club de la periferia de Florencia, en dificultades en este inicio.



La Juve cuenta con cuatro puntos más que el Nápoles. Después de una racha de ocho triunfos consecutivos, su empate a uno ante el Génova la semana pasada supuso su primer tropiezo de la temporada.



Su entrenador Massimiliano Allegri podría realizar rotaciones después del partido del martes en Mánchester. En todo caso no podrá contar con los lesionados Sami Khedira (muslo) y Mario Mandzukic (tobillo). El volante alemán Emre Can causará también baja tras serle descubierto un nódulo en el tiroides.



El Nápoles, por su parte, recibirá a la Roma (7º), el domingo en el partido más interesante de la fecha, entre dos clubes presentes en la Liga de Campeones.



El equipo dirigido por Carlo Ancelotti vio como el PSG les empataba 2-2 en el último minuto en París, mientras que los 'Giallorossi' barrieron 3-0 al CSKA de Moscú.



El delantero del Nápoles Lorenzo Insigne podría estar a disposición de Ancelotti a pesar de tener que retirarse con problemas físicos ante el PSG. "Salí por un golpe en el pecho, tenía problemas para respirar, pero toda va bien ahora y el dolor desapareció", aseguró el jugador napolitano en la página de internet del club napolitano.



La Roma es séptima pero podría acercarse a puestos 'Champions' en caso de sumar tres puntos.



Su rival acérrimo de la capital, el Lazio (4º), recibe el lunes al Inter de Milán (3º). Ambos clubes están separados por un solo punto.



Del resto de partidos, destaca la recepción del Milan (12º) a la Sampdoria (5º). El conjunto lombardo volverá a verse con su afición después de perder el jueves en San Siro ante el Betis en Europa League (2-1).



Programa de los partidos de la 10ª jornada del campeonato italiano:



Sábado

7:00 AM | Atalanta - Parma

10:00 AM | Empoli - Juventus Turín

12:30 PM | Torino - Fiorentina



Domingo

5:30 AM | Sassuolo - Bolonia

8:00 AM | Cagliari - Chievo

8:00 AM | Génova - Udinese

8:00 AM | SPAL - Frosinone

11:00 AM | Milan - Sampdoria

1:30 PM | Nápoles - AS Roma